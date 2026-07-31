Während Trockenperioden zunehmen, leiten wir Regenwasser noch immer möglichst schnell aus der Landschaft ab. Wasserrückhalt könnte unsere Regionen widerstandsfähiger machen.

„Wasser ist Leben.“ „Wasser ist wertvoll.“ „Das Gold des 21. Jahrhunderts.“ So wird das „kostbare Nass“ gerne umschrieben. Warum bemühen wir uns dann so darum, es möglichst schnell loszuwerden? Trotz in Dauer und Häufigkeit zunehmender Trockenperioden verschwinden nämlich, wenn es dann doch einmal regnet, Unmengen davon in Gullys und Abflusssystemen und werden über begradigte Bäche und Flüsse binnen kurzer Zeit aus der Region transportiert, obwohl dort jeder Liter zählen würde. Wir sind durch den Klimawandel auf dem Weg, eine Gegend zu werden, in der wir uns das bald nicht mehr leisten können – oder sind es bereits geworden.

Ob man an den menschengemachten Klimawandel „glaubt“ oder nicht – angesichts dieser Situation muss jedem einleuchten: Wasserrückhalt in der Landschaft ist das Gebot der Stunde – also Maßnahmen, die dafür sorgen, dass Regenwasser nicht sofort oberflächlich abfließt, sondern im Boden, in Gewässern oder in der Vegetation gespeichert wird. Dadurch steht es Pflanzen und Grundwasser länger zur Verfügung und das Risiko von Hochwasser und Dürre sinkt. Dazu gehören: Reduzierung der Bodenversiegelung, Renaturierung von Feuchtgebieten, Flüssen, Auen und Mooren sowie die Anlage von Rückhaltebecken und Teichen. Das mag auf den ersten Blick nicht besonders „wirtschaftlich“ klingen, doch kurzsichtige Entscheidungen gab es in der Vergangenheit schon zur Genüge.