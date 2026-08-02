Günter Bresnik: „Alle waren überrascht, dass ich kein Ungustl bin“
Der österreichische Tennis-Starcoach, der künftig bei Sky als Co-Kommentator im Einsatz sein wird, spricht im Interview über seine neue Rolle, Lilli Tagger und Alexander Zverev.
Sie werden künftig für Sky als Co-Kommentator tätig sein. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
GÜNTER BRESNIK: Ich wurde von den Sky-Verantwortlichen gefragt, ob wir uns nicht zusammensetzen wollen. Nachdem ich mich grundsätzlich mit jedem treffe, der mich danach fragt, haben wir das dann getan. Und weil ich ja früher schon kommentiert habe und mir das immer Spaß gemacht hat, habe ich zugesagt. Darüber hinaus – um ehrlich zu sein – will ich mir auch den Blödsinn nicht anhören, den manch’ andere aus meiner Sicht so erzählen.
Und wann geht es für Sie los?
Zum ersten Mal bin ich zum Start der US Open Ende August im Einsatz.
Werden Sie sich darauf vorbereiten und wenn ja, wie?
Ich bin jetzt seit rund 40 Jahren im Tennisgeschäft tätig und denke, dass ich die Geschichte dieses Sports betreffend durchaus versiert bin und somit auf ein großes Wissen zurückgreifen kann. Ich verfolge und schaue auch sehr viel Tennis, auch runter bis auf ITF-Ebene. Speziell vorbereiten werde ich mich daher nicht.
Und wie möchten Sie Ihre Rolle anlegen?
Ich bin keiner, der aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen wird, wer gerade ein Kind bekommen oder sich getrennt hat. Ich möchte das sagen, was ich sehe und das analysieren. Ich werde mich auch nicht verstellen. Bei dem Termin von Sky etwa, bei dem ich als Co-Kommentator vorgestellt wurde, waren alle ganz überrascht, dass ich kein Ungustl bin. Aber ich werde mir diesen Ruf im Laufe der Jahre schon irgendwie verdient haben.
Am Anfang des Gesprächs gingen Sie recht hart mit Ihren Kollegen ins Gericht. Gibt es niemanden, wie etwa Boris Becker, Alexander Antonitsch, Alexander Peya oder Stefan Koubek, dem Sie gerne selbst zuhören?
Das sind alle Profis, die es auf ihre Art und Weise gut machen. Doch der so ziemlich Einzige, der wirklich das sagt, was er sich denkt, auch ohne Rücksicht auf Verluste, ist John McEnroe. So möchte auch ich das handhaben. Ich bin finanziell unabhängig und deswegen nicht auf diesen Job angewiesen. Ich werde auch denjenigen, der dann mit mir gemeinsam moderieren wird, darauf hinweisen, wenn er etwas aus meiner Sicht Falsches erzählt. Und bei aller Kritik, die ich äußern werde, möchte ich nur möglichst nichts sagen, was politisch völlig inkorrekt ist.
Darf der Zuseher merken, dass Ihnen Spieler X sympathischer ist als Spieler Y?
Natürlich, denn auch das ist authentisch. Ich halte etwa Nick Kyrgios oder Alexander Bublik für außergewöhnlich talentierte Tennisspieler, aber ihr Auftreten auf dem Platz finde ich furchtbar. Das werde ich auch so kommunizieren, wenn dem so ist. Und natürlich wird man auch merken, wenn etwa Lilli Tagger gegen eine Spielerin spielt, die nicht aus Österreich stammt, für wen ich halte.
Apropos Lilli Tagger: Vor ein paar Jahren war es unvorstellbar, dass Österreichs Damen erfolgreicher sind als die Herren. Nun ist aber genau das eingetreten. Warum?
Nun, die Erfolge von Anastassija Potapowa können wir uns kaum auf die Fahnen heften. Auch Lilli Tagger wurde bzw. wird zu 90 Prozent in Italien ausgebildet. Aber so ist es einfach, denn auch hierzulande werden gute ausländische Spieler trainiert. Bei Tagger ist es aber so, dass sie für Österreichs Tennis wirklich eine Lichtgestalt werden kann. Was sie zuletzt mit 18 Jahren geleistet hat, war bewundernswert und sensationell. Dass sie in die Top 20 kommt, halte ich für höchstwahrscheinlich. Auch Sinja Kraus spielt ausgezeichnet und fällt immer ein bisschen durch den Rost, was die Berichterstattung betrifft. Und Julia Grabher klopft ebenfalls wieder an den Top 100 an.
Und wie sehen Sie Österreichs Herren?
Da hat vor allem Joel Schwärzler ausgelassen, den ich weiter gesehen hatte, aber auch Lukas Neumayer. Jurij Rodionov schwankt immer zwischen Top 90 und 150, aber ich traue ihm noch einiges zu. Warum Sebastian Ofner so oft von Verletzungen ausgebremst wird, sollte man aus der Entfernung nicht bewerten. Und hoffentlich kann Filip Misolic nach seiner Verletzung wieder dort anschließen, wo er schon einmal war.
Jahrelang haben Sie Alexander Zverev einen Major-Titel prophezeit, seit den French Open hat er ihn. Auch für Sie eine späte Genugtuung?
Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe ihn zu Beginn des Turniers in Wimbledon getroffen, ihm gratuliert und ihm gesagt, dass sich meine vier Töchter zu Hause mehr über seinen Sieg gefreut haben als ich. Frauen scheinen ihn zu mögen (lacht). Aber ja, ich dachte, dass Dominic (Thiem, Anm.) und Alexander das Herrentennis doch eine Zeit lang dominieren werden. Diesbezüglich haben sie eigentlich enttäuscht bzw. ich mich auch geirrt.
Zum Abschluss: Die ATP plant bekanntlich ab 2028 eine Verkleinerung der Teilnehmerfelder im Herrendoppel – was ist Ihre Meinung dazu?
Ich kann die Sorgen der Doppelspezialisten verstehen, ich habe auch mit einigen trainiert. Für sie wäre es eine Katastrophe. Fakt ist: Die Turniere brauchen die Doppel – und die können auch sehr attraktiv sein. Aber andererseits wird es zum Beispiel nie ein reines Doppelturnier geben und Doppelspieler haben auch hohe Ansprüche, kosten also viel Geld. Deswegen kann ich auch den Wunsch der Veranstalter nachvollziehen. Ich für meinen Teil kann aber nicht verstehen, warum so wenige gute Einzelspieler auch im Doppel antreten. Ein John McEnroe etwa hat nahezu gleich viele Titel im Single wie im Doppel geholt – und wir reden da von über 70. Ich halte das für eine Verweichlichung der heutigen Profis. Da können aber nur die Coaches einwirken und die Turnierverantwortlichen Anreize setzen, über Zwang wird das nicht gehen.