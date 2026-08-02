Günter Bresnik: „Alle waren überrascht, dass ich kein Ungustl bin“

Sie werden künftig für Sky als Co-Kommentator tätig sein. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? GÜNTER BRESNIK: Ich wurde von den Sky-Verantwortlichen gefragt, ob wir uns nicht zusammensetzen wollen. Nachdem ich mich grundsätzlich mit jedem treffe, der mich danach fragt, haben wir das dann getan. Und weil ich ja früher schon kommentiert habe und mir das immer Spaß gemacht hat, habe ich zugesagt. Darüber hinaus – um ehrlich zu sein – will ich mir auch den Blödsinn nicht anhören, den manch’ andere aus meiner Sicht so erzählen.

Und wann geht es für Sie los? Zum ersten Mal bin ich zum Start der US Open Ende August im Einsatz.

Werden Sie sich darauf vorbereiten und wenn ja, wie? Ich bin jetzt seit rund 40 Jahren im Tennisgeschäft tätig und denke, dass ich die Geschichte dieses Sports betreffend durchaus versiert bin und somit auf ein großes Wissen zurückgreifen kann. Ich verfolge und schaue auch sehr viel Tennis, auch runter bis auf ITF-Ebene. Speziell vorbereiten werde ich mich daher nicht.