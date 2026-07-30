Mit 34,9 Grad kürte sich Leoben am Donnerstag zum steirischen Hitzepol, gefolgt von Hartberg. Österreichweit war es in Niederösterreich am heißesten.

34 Grad – so viel zeigte das Thermometer vielerorts um die Mittagszeit am Donnerstag in der Steiermark an. In Leoben brannte die Sonne mit 34,9 Grad vom Himmel und machte die obersteirische Bezirkshauptstadt zum steirischen Hitzepol, dicht gefolgt von Fürstenfeld und Hartberg. In den beiden oststeirischen Städten wurden Donnerstagmittag knackige 34,7 Grad gemessen. Auf Rang vier und fünf rangierten Bruck an der Mur und Leibnitz-Wagna mit jeweils 34,3 und 34,1 Grad.

In die Top 10 der heißesten Orte Österreichs schaffte es die Steiermark allerdings nicht, denn in zahlreichen Gebieten kletterten die Temperaturen Donnerstagmittag schon auf mehr als 37 Grad. Am meisten wurde in Niederösterreich geschwitzt. In Langenlebarn in Tulln an der Donau wurden 37,6 Grad gemessen, in Waidhofen an der Ybbs waren es 37,2 Grad.

Temperatur 3,1 Grad über jahrelangem Mittel

Ganze 3,1 Grad liegen die Temperaturen in diesem Juli österreichweit über dem Flächenmittel des gleichen Zeitraums von 1961 bis 1990, das zeigen die Daten der Geosphere Austria. Ein 1,4 Grad wärmerer Juli ist es zum Vergleichszeitraum 1991 bis 2020. Während der Juli temperaturtechnisch über dem langjährigen Mittel lag, mangelte es zeitgleich an Niederschlag. Ganze 53 Prozent weniger Niederschlag bekam Gesamtösterreich im Juli im Vergleich zu den Sommern von 1991 bis 2020 ab.

Im Laufe des Tages entwickeln sich über den Bergen der Obersteiermark laut den Prognosen der Geosphere zwar Quellwolken, es gehen aber nur vereinzelt Wärmegewitter nieder. „Diese können punktuell aber recht kräftig ausfallen.“ Vor allem im Süden der Steiermark bleibt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter sehr gering. In der Nacht auf Freitag verziehen sich die Wolken dann auch in den Bergen.

Bis 37 Grad: Freitag wird heißester Tag

Der Freitag wird steiermarkweit der heißeste Tag der Woche, mit Höchsttemperaturen von 33 bis 37 Grad ist die Hitzebelastung besonders stark. Das Land Steiermark und die Geosphere haben aus diesem Grund bereits Mitte der Woche den Hitzeschutzplan in Kraft treten lassen, er befindet sich im Moment auf Stufe Orange.