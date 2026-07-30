Hier finden Eltern mit Kleinkindern am Villacher Kirchtag eine Pause

Wir haben uns umgesehen, wo Eltern mit Babys oder Kleinkindern in der Innenstadt stillen, wickeln oder einfach eine kurze Pause vom Trubel am Kirchtag einlegen können.

Der Villacher Kirchtag ist bunt, laut und voller Eindrücke. Für Familien mit Babys und Kleinkindern kann das große Fest aber zwischendurch auch einmal zu viel werden. Eine ruhige Ecke zum Stillen, ein Platz zum Wickeln oder einfach eine kurze Verschnaufpause helfen, damit auch die Kleinsten den Kirchtag entspannt erleben können. Wir haben Anlaufstellen in der Innenstadt gesammelt, die Eltern mit Kindern willkommen heißen. Rund um den Kinderkirchtag am Hans-Gasser-Platz gibt es mit dem Bussi-Infopoint eine praktische Anlaufstelle für Familien. Der Infopoint hat bis 20 Uhr geöffnet und bietet Eltern nicht nur Informationen, sondern auch einen ruhigen Rückzugsort. Die klimatisierte Wartehalle eignet sich besonders gut für eine kurze Pause, etwa zum Stillen oder um ein überreiztes Baby wieder zu beruhigen. Auf der Damentoilette steht außerdem eine Wickelmöglichkeit zur Verfügung.

1 / 2 In der klimatisierten Wartehalle am Hans-Gasser-Platz kann auch gestillt werden. Geöffnet hat sie bis 20 Uhr © KLZ /Alexandra Pöcher

Kirchtagsflair auch für die Kleinsten

Das Lokal Più Piano am Hauptplatz heißt auch seine jüngsten Gäste willkommen. Eine eigene Wickelmöglichkeit auf den Toiletten gibt es aktuell zwar noch nicht, Geschäftsführer Morina Ruzdhi bietet Eltern aber gerne den ersten Stock des Lokals als ruhigen Bereich an, um dort in entspannter Atmosphäre Windeln zu wechseln. Auch im Zelt vor dem Lokal sind Kleinkinder gern gesehen. Damit Familien gemeinsam den Kirchtag genießen können, stellt Ruzdhi stabile Hochstühle zur Verfügung.

Ruhige Pause mit Garten

Wer dem Trubel kurz entkommen möchte, findet mitten in der Innenstadt in der Kaffeeteria Villach einen beliebten Rückzugsort für Familien. Der große Garten bietet Schatten und Ruhe, ideal für eine Stillpause oder eine kleine Auszeit mit Baby und Kleinkind. Besonders praktisch für Eltern: Ein Wickeltisch steht außerhalb der Toiletten zur Verfügung und ist damit sowohl für Mütter als auch für Väter gut erreichbar.

© KLZ/Alexandra Pöcher In der Kaffeeteria in der Italiener Straße gibt es einen Wickeltisch und Ruhezonen

Ein Besuch beim Villacher Kirchtag muss mit kleinen Kindern also nicht stressig sein. Wer zwischendurch eine ruhige Ecke einplant, findet in der Innenstadt mehrere Möglichkeiten für Stillpausen, Wickelmöglichkeiten und entspannte Momente abseits des größten Trubels.