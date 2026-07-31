In der neuen Saison der 2. Liga sind mit Kapfenberg, Sturm II und Aufsteiger Voitsberg drei steirische Mannschaften vertreten. Ein Thema eint die drei Teams.

Anpfiff für die 2. Liga! Am Freitag gehen die ersten Spiele der 1. Runde der zweithöchsten Spielklasse Österreichs über die Bühne. 13 Teams sind noch aus dem Vorjahr bekannt, Stripfing und Austria Klagenfurt sind ebenso nicht mehr in der Liga wie Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau. Neu hinzugestoßen sind indes Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz sowie die Regionalliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck und ASK Voitsberg. Die Weststeirer feiern nach einem Jahr ihr Comeback in der 2. Liga und sind dort neben Kapfenberg und Sturm II somit das dritte steirische Team. So blicken die Teams auf die Saison voraus.

Kapfenberg

Die Falken haben wieder einen großen Umbruch hinter sich. Von den elf Startelfspielern von der letzten Liga-Runde der Vorsaison standen beim 4:1-Cupsieg in Treibach – auch aufgrund der Ausfälle von Thomas Maier und Kapitän Meletios Miskovic – lediglich noch zwei dieser Akteure in der Anfangsformation. „Es wird wieder einmal eine Überraschung werden, wie wir abschneiden“, sagt auch Erwin Fuchs, der in seine 30. (!) Saison als KSV-Präsident geht. „Die letzten drei Jahrzehnte waren eine interessante, lehrreiche Zeit. Ich habe alles erlebt, wir sind von der Landesliga bis in die höchste Liga durchmarschiert. Mit dem Wettskandal haben wir dann einen herben Tiefschlag erlebt, sonst wären wir sicher noch länger in der Bundesliga geblieben.“

© GEPA KSV-Präsident Erwin Fuchs

So ist Kapfenberg seit 2012 Stammgast in der 2. Liga. „Momentan können wir auch nur von der 2. Liga reden, weil das Stadion nicht bundesligatauglich ist“, sagt Fuchs. „Wir nehmen unsere Rolle als Ausbildungsverein an, da sind wir vorne dabei, jungen Leuten den Sprung auf die nächste Ebene zu verschaffen.“ Der Altersdurchschnitt im Kader liegt derzeit bei etwas mehr als 22 Jahren. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, dadurch, dass wir jetzt einige Ausfälle haben, können sich die noch Jüngeren jetzt zeigen.“ Das Ziel für die Falken in diesem Jahr? „Wir werden schauen, dass wir nicht in die äußerste Abstiegsgefahr kommen, über alles andere brauchen wir nicht reden“, sagt Fuchs, der als Präsident noch lange nicht genug hat: „Solange es mir noch Spaß macht und es die Gesundheit zulässt...“

Voitsberg

Auch beim Aufsteiger hat sich viel getan, insbesondere was die sportliche Führung betrifft. Philipp Zulechner hat das Traineramt von David Preiß übernommen, der dieses aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt hat. Bereits zuvor hatte Sebastian Szvetits, der im Sommer 2024 als Videoanalyst von Sturm zu Voitsberg gewechselt und danach für ein Jahr als Technischer Direktor tätig war, Preiß als Sportdirektor abgelöst. „Im Hinterkopf war immer schon drin, dass ich mehr in Richtung Management gehen will“, sagt Szvetits. „Jetzt ist der nächste Schritt passiert, der von David auch so erwünscht war.“

© ASK Voitsberg Voitsberg-Sportdirektor Sebastian Szvetits

Im Vergleich zur sensationellen Vorsaison in der Regionalliga gab es insbesondere auf dem defensiven Sektor einige Veränderungen. „Wir wollten den Kader verjüngen, frisches Blut reinbringen. Wir sind eine sehr junge Mannschaft und ziehen unseren Weg konsequent durch. Nach außen hin scheint das vielleicht risikoreich, aber wir sehen das nicht so. Obmann Michael Münzer lebt das vor und war mutig, was meine Person betrifft, wir sind jetzt mutig mit Spielerverpflichtungen und was den Trainer anbelangt.“

Nur zwei Niederlagen wie in der letzten Spielzeit wird es wohl nicht geben. „Wir sind sehr verwöhnt, wir wollen demütig sein“, sagt der 29-Jährige. „Wir wollen mutigen Fußball spielen und junge Spieler bei uns gut entwickeln – dann kommen die Ergebnisse ganz automatisch. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, mittlerweile sind wir ein kompletter Profiverein. Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel, wir wollen nicht das selbe Schicksal wie vor zwei Jahren erleiden.“

Sturm II

Wie auch bei Kapfenberg und Voitsberg steht selbstverständlich auch bei Sturm II „die Entwicklung der Spieler im Vordergrund“, wie Trainer Christoph Wurm unmissverständlich sagt. 17 Niederlagen wie in der Vorsaison will man zwar verhindern, in erster Linie gehe es aber darum, „dass die Top-Profile zu Spielzeit kommen, das ist für ein Zweier-Team die größte Währung. Ich glaube, dass wir wieder einige Spieler haben, die den nächsten Schritt machen werden“, sagt Wurm, der in dieser Saison von Ex-Sturm-Kapitän Stefan Hierländer als Assistenztrainer unterstützt wird. „,Hierli‘ ist ein Top-Mensch und bringt Expertise, Erfahrung und Know-how für das Trainerteam und die Spieler mit“, freut sich Wurm, dessen Team insbesondere im Ballbesitz und im Spiel mit Dreierkette Schritte nach vorne machen soll.

© GEPA Sturm II-Coach Christoph Wurm

Mit der 18-jährigen Zukunftshoffnung Elijah Roche (Kanada) haben die jungen Blackys nur einen Spieler aus dem Ausland dazugeholt. „Wir haben einen Strategiewechsel vollzogen, wollen wieder mehr auf österreichische Spieler setzen. Aber es braucht auch internationale Profile“, meint Wurm über den Abwehrspieler, der mit dem kanadischen Nationalteam die Vorbereitung auf die WM mitgemacht hat.