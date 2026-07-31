Am Sonntag findet zum 35. Mal der Kainacher Bergmarathon statt. Der Lauf hat viele spannende Geschichten hervorgebracht.

Feinsäuberlich war die erste Ergebnisliste des Kainacher Bergmarathons mit der Maschine getippt. Der „Maradonlauf (sic!) am 5. 9. 1982“, wie auf dem Papier zu lesen ist, war die Geburtsstunde einer weiß-grünen Laufinstitution, die am Sonntag in der Früh ihre 35. Austragung findet. Gelaufen werden 44 Kilometer über den Roßbachkogel (höchster Punkt), die Gleinalm (Schutzhaus), die Lipizzanerweide, den Krautwasch und das Heilige Wasser. 1800 Höhenmeter müssen die Teilnehmenden bei der „Königsstrecke“ absolvieren, um sich Finisher nennen zu dürfen. Zeichnete 1982 noch der „Justizwach-Sportverein Graz“ verantwortlich, ist es heute der TUS Kainach, der den Lauf im steirischen Mittelgebirge in Szene bringt.

Gewonnen haben diesen Klassiker einige Größen der heimischen Berglaufgeschichte. So trugen sich nach Premierensieger Hans Felgitscher auch Helmut Stuhlpfarrer, Peter Strohmeier oder Karoline Dohr in die Ehrentafel ein. Der wohl prominenteste Sieger stellte im Jahr 1988 den noch immer existenten Streckenrekord auf. 3:16:07 Stunden sind handschriftlich neben dem Namen „Kastenberger Hans“ notiert, ein Jahr davor wurde er Zehnter. In all den Jahren kam niemand an jenen Johann Kastenberger heran, der Österreich einst in Atem hielt. Denn wenige Wochen nachdem er in Kainach siegte, richtete sich der als „Pumpgun-Ronnie“ bezeichnete Räuber auf der Flucht selbst.

Die Geschichte des mutmaßlichen Serienmörders und laufenden Räubers, der mit einer Faschingsmaske von Ronald Reagan bekleidet acht Banken überfallen hatte, fesselte die Nation. Selbst nach seiner Verhaftung gelang ihm nach einem Sprung aus dem ersten Stock im Laufschritt die Flucht. Regisseur Benjamin Heisenberg verfilmte die Geschichte 22 Jahre später, und er ist auch Jahr für Jahr Thema, wenn Kainach ruft. Zur Ehrenrettung der nachkommenden Läufer darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Strecke, mehrheitlich durch den Abbau im Steinbruch, um mittlerweile zwei Kilometer länger geworden ist. Über die 44 Kilometer lief Andreas Rieder (Itter) 2024 mit 3:26:34 Stunden die Bestmarke.

© KK 1988 gewann Johann Kastenberger den 7. Internationalen „Willi Haase“-Bergmarathon

Lange prangte im Namen des Laufs „Willi Haase“. Damit wurde ein Gast und auch Unterstützer des Laufs geehrt, der selbst gerne teilgenommen hatte, erzählt Ex-Organisator Stefan Mayer. Besagter Herr Haase war übrigens ein Brocken mit mehr als 100 Kilogramm, ehe er dem Berglauf verfiel. Er war der erste Leibwächter des einstigen deutschen Kanzlers Helmut Kohl und verlor sein Herz an diesen Lauf. Es ist eine der unzähligen Geschichten, die der Lauf hervorgebracht hat. So erhielt Mayer nach dem Rennen 2006 den Anruf der Staatsanwaltschaft. „Wir sind damals noch im September gelaufen, und es kam ein totaler Kälteeinbruch“, erzählt Mayer, der selbst schon als Kind auf der Alm Labestationen betreut hatte, „die Bergrettung hat damals beim Gleinalmschutzhaus acht Teilnehmende aus dem Rennen genommen und versorgt. Sie wurden alle ins Krankenhaus gebracht. Dann wollte die Staatsanwaltschaft wissen, was da los war.“

© TUS Kainach 1985 wurde die Streckengrafik noch von Hand gefertigt

Mittlerweile steht August Kriebernegg als Obmann dem Verein vor, und er ist auch Chef der Organisation. Er kam damals bis ins Ziel, Gattin Juliane war wie Mehrfachsiegerin Karoline Dohr unter den Versorgern. „Bis zur Siegerehrung waren dann alle wieder in Kainach“, sagt Kriebernegg mit einem Lachen. Er hat bereits eifrig an der Streckenmarkierung gearbeitet. „Heuer erwarten wir allerdings eher die Hitze als einen Kälteeinbruch“, sagt er und freut sich über einen neuen Teilnehmerrekord. Mehr als 300 sollen sich an den Lauf wagen, die Nachnennung für sämtliche Bewerbe (Marathon, Bergsprint, Staffel, Walkin) ist am Samstag (16 bis 19 Uhr) und am Sonntag (6 bis 7.15 Uhr) noch möglich.

© Karl Mayer Stefan Schriebl hat bereits drei Mal in Kainach gewonnen

Dass der Lauf die Teilnehmenden nicht nur muskulär ans Limit bringt, zeigte Paradebergläufer Peter Strohmeier. Auf dem Weg zum Heimsieg vertat er sich in Kainach. Er vergaß die „Sadistenschleifen“. So werden jene zwei Kilometer um den Friedhof herum genannt, die in Kainach nach dem langen Bergablauf noch warten, obwohl das Ziel schon so furchtbar nahe wäre. Schweren Herzens musste der Lokalmatador, der einen Bombenvorsprung hatte, aus der Wertung genommen werden. Mit drei Siegen aus zehn Teilnahmen hat sich Stefan Schriebl in der Chronik des Laufs verewigt, und er ist auch am Sonntag der Favorit. „Ich sehe die Berge von zu Hause aus“, sagt der Krottendorfer, für den vor allem die letzten Kilometer bergab die größte Anstrengung darstellen. „Das tut dann richtig weg. Aber die Gegend ist einfach wunderschön und zu Hause zu gewinnen, ist einmalig.“