„Katastrophe“ – WSG-Trainer Semlic vor Duell mit Sturm sauer

Steirer moniert vor dem Heim-Auftakt gegen Sturm Graz den schlechten Rasen am Tivoli und würde einschreiten, wenn sich ein Spieler sein Konterfei tätowieren lassen wollte: „Da habe ich einen Bildungsauftrag.“

„Das ist das Salz in der Suppe, darauf haben wir uns vorbereitet“, sagte Philipp Semlic zum Auftakt der Bundesliga, die für ihn gleich „mit einem tollen Los“ startet: Der SK Sturm kommt auf den Innsbrucker Tivoli, der neue Platz in Wattens wird aktuell nach wie vor fertiggestellt, ist aber noch nicht bespielbar. Deshalb heißt es für die WSG weiter: Bitte ausweichen! Ein Umstand, der Semlic sauer aufstößt: „Einen Tag vor uns spielt Wacker Innsbruck. Es ist einfach peinlich, dass man es nicht schafft, das anders zu lösen. Da sieht man, dass Anspruch und Wirklichkeit in Innsbruck und Tirol auseinandergehen, was den Profi-Fußball angeht.“ Es sei bekannt, dass der Rasen am Tivoli „nicht der beste sei“, und dann „müssen wir nicht einmal 24 Stunden nach einem vollen Bewerbsspiel eine Mannschaft empfangen, die um die Champions League spielt“, schimpft der Steirer, der sich in dieser Hinsicht „kein Blatt vor den Mund nehmen will“: „Das ist eine Katastrophe!“

Weit positiver sieht er die eigene Situation. „Die Trauben hängen schon hoch gegen Sturm, aber das ist für uns in jedem Spiel so. Wir wissen, dass 98 Prozent nicht reichen, wir müssen ans absolute Limit, um das Spielglück zu erzwingen.“ Das Rüstzeug habe er seinem Team gegeben: „Wir haben einen klaren Plan, eine klare Idee, wir sind eine Einheit. Wir haben auch die neuen Spieler so gewählt, dass sie nicht nur sportlich und charakterlich passen, sondern auch die Prinzipien erfüllen, die wir brauchen.“ Daher weiß er: „Wir schauen gar nicht so auf den Gegner, wir schauen auf uns.“ Freilich habe er den starken Auftritt der Grazer gegen Heart of Midlothian gesehen, aber: „Das ist deswegen für uns trotzdem keine ‚Mission impossible‘. Mich freut es für Sturm und Österreich, dass sie die Chance auf die Champions League weiter haben, es ist wichtig für die Fünfjahreswertung. Einerseits kann man den Gegner schwer einschätzen, andererseits haben wir in der Vorsaison schon gezeigt, dass wir gegen Sturm bestehen können.“ In der vergangenen Saison hat die WSG Tirol den „Fluch“ gegen den SK Sturm abgeschüttelt. Nach zuvor 16 Spielen ohne Sieg (bei 14 Niederlagen) seit dem Aufstieg in die Bundesliga besiegten die Wattener die Grazer in der Saison 2025/26 gleich zweimal (1:0, 3:1).

Bei seinem eigenen Team sieht er zu diesem Zeitpunkt der Saison noch Potenzial: „Wir haben nicht bei Null beginnen müssen, das ist gut. Aber wir sind noch lange nicht am Ende der Entwicklung, weder von der Idee des Spiels her noch vom Kader. Wir wollen und werden noch aktiv sein. Aber die Puzzleteile müssen passen, wir haben wenig Schüsse frei. Da müssen alle Parameter stimmen“, sagt Semlic. Am Ende kommt ihm auf die Frage, ob einer seiner Spieler – so wie sich der Spanier Cucurella nach dem WM-Titel das Konterfei seines Trainers Luis de la Fuente tätowieren ließ – das auch mit seinem Gesicht machen würde nach einem Titel, ein Lächeln aus: „Ich sehe für mich da auch einen Bildungs- und sozialen Auftrag. Das haben sich die Partnerinnen der Spieler nicht verdient, dass sie mich ansehen müssen. Dem Plan müsste ich einen Riegel vorschieben.“