Der „Arbeitsmarkt Süd“ kommt in Bewegung: Derzeit werden mehr Steirerinnen und Steirer nach Kärnten vermittelt als umgekehrt. Die Zahl der Jobangebote erhöhte sich in kurzer Zeit um fast 60 Prozent.

Die Koralmbahn mischt die Karten auf dem Arbeitsmarkt neu, von dem es schon länger keine guten Nachrichten gibt. So stieg auch im Juni die Zahl der arbeitssuchenden Steirerinnen und Steirer um 3,6 Prozent auf 35.502 an, 8432 waren in Schulungen (plus 5,1 Prozent). Die schnellen Zugverbindungen ließen indes den „Arbeitsmarkt Süd“ entstehen, er erstreckt sich von Graz und den Bezirken Graz-Umgebung, Voitsberg, Leibnitz und Deutschlandsberg bis nach Villach.

Dies und jenseits der Koralm intensivierten das AMS Kärnten und das AMS Steiermark die Zusammenarbeit bei der Jobvermittlung und bei der Durchführung von Qualifizierungen. Das lässt sich bereits an konkreten Zahlen ablesen.

Rund 58 Prozent mehr Jobangebote

So erhalten im Jahresvergleich arbeitsuchende Personen mit Wohnorten in den genannten steirischen Bezirken deutlich mehr Jobangebote seitens des AMS in den Bezirken Klagenfurt, Völkermarkt oder Wolfsberg, berichtet das AMS Steiermark. Hier kam es zu einer Steigerung von 410 auf 646 Vermittlungsvorschläge (plus 57,6 Prozent). In die umgekehrte Richtung, also von Kärnten in die Steiermark, gab es sogar einen leichten Rückgang, was auch mit der besseren Arbeitsmarktlage in Kärnten zu tun hat.

„Wir sehen erste positive Effekte der Koralmbahn auf den neuen Arbeitsmarkt Süd, auch wenn sich ganz konkrete Ergebnisse und Auswirkungen erst mit der Zeit einstellen werden“, lautet die erste Zwischenbilanz von Karl-Heinz Snobe, Geschäftsführer des AMS Steiermark. In Kärnten werden derzeit eher Arbeitskräfte gesucht als in der Steiermark. Aus Sicht des Nachbarbundeslandes klingt das so: „Es gibt bereits einige erfolgreiche Vermittlungen“, bestätigt Peter Wedenig, AMS-Chef in Kärnten. Vor allem hochqualifizierte Jobs, für die bisher wegen des Fachkräftemangels kaum geeignete Kandidaten gefunden werden konnten, wurden erfolgreich besetzt.

In den nächsten Wochen wird unter anderem eine Jobbörse für einen namhaften Lavanttaler Industriebetrieb veranstaltet, der etliche offene Stellen zu besetzen hat, in der Region aber „das Potenzial ausgeschöpft hat“ und nun auf steirische Mitarbeiter hofft.

Kaum Beschwerden über Wegzeiten, sagt das AMS

Regelungen zur zeitlichen Zumutbarkeit finden sich im AlVG (Arbeitslosenversicherungsgesetz): So darf bei einer Vollzeitbeschäftigung der tägliche Hin- und Rückweg (Wegzeit) zusammengerechnet bis zu drei Stunden dauern. Das AMS betont: „Im konkreten Fall nehmen wir bei der Vermittlung über die Landesgrenzen hinweg selbstverständlich Rücksicht auf etwaige Betreuungspflichten.“ Es gebe bezüglich zumutbarer Wegzeiten aber bisher keine Beschwerden.

Konkret geplant ist mit Start Mitte September außerdem eine gemeinsame Qualifizierung: Die Ausbildung „Moderne Unternehmenslogistik“ im BFI-Bildungszentrum Deutschlandsberg dauert mindestens zehn Monate und beinhaltet Praktika in Kärnten wie in der Steiermark. Als zweiter Kursort ist St. Stefan im Lavanttal vorgesehen. Am Jahrestag der ersten Koralmbahnfahrt wird am 3. Dezember dieses Jahres gemeinsame Jobbörse für die ÖBB in Klagenfurt stattfinden – auch mit steirischen Arbeitsuchenden.

Auf die neuen Chancen macht das Arbeitsmarktservice auf einer eigenen Webseite aufmerksam.