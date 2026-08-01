Österreichischer Comickünstler erobert mit „Ionheart“ die USA

Zuerst Thomas Bernhard, jetzt eine genresprengende Graphic Novel im US-Verlag Top Shelf: Der Innsbrucker Comickünstler Lukas Kummer erobert das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein österreichischer Comickünstler in den USA eine Graphic Novel herausbringt. Dem gebürtigen Innsbrucker Lukas Kummer (38) ist das mit „Ionheart“ gelungen.

Von Thomas Bernhard zu „Ionheart“

Nachdem er seine Geschichte „Prinz Gigahertz“ im Zwerchfell-Verlag veröffentlicht hat, ist „Ionheart“ jetzt der Abschluss dieser Geschichte im Top Shelf-Verlag in den USA. Kummer hat im Residenz-Verlag eine fünfbändige Autobiografie von Thomas Bernhard illustriert, studierte in Kassel „Illustration und Comics“ und lebt dort auch seit 2007. „Ionheart“ ist eine genresprengende Geschichte geworden: In einer mittelalterlichen Märchenwelt, versucht ein Ritter sein Land zu retten. In diese Welt dringen „magische Artefakte“ ein, die aus einer fernen Zukunft stammen: Bomben, Gewehrkugeln, Funkgeräte. Diese von den Einheimischen „Magie“ genannten Dinge sind nur der Vorbote eines „bösen Zauberer“, der von einem Roboter unterstützt wird, die Bevölkerung des Planeten tötet und ihre Organe in seine Welt zurückschickt. „Die Geschichte ist wohl ein Produkt von Geschichten, die ich in meiner Jugend konsumiert habe. Von Terminator über Stephen Kings ‚Dunkler Turm‘ bis Blade Runner“, erzählt Kummer. Er habe die Märchenwelt und die Zukunftswelt auch bewusst mit ganz vielen Klischees aufgeladen. „In Amerika zu veröffentlichen, war immer mein großes Ziel. Eine Fortsetzung wird es nicht geben, aber wir arbeiten mit Top Shelf gerade an einer neuen Science-Fiction-Idee“, sagt Kummer. Ob „Ionheart“ auch auf Deutsch erscheinen wird, hängt von seinem US-Verleger ab. Es wäre schade, da „Ionheart“ nicht nur optisch überzeugt, sondern auch sehr stimmig Märchen mit Science-Fiction verwebt und einen mutigen Ritter in einer Crossover-Geschichte eine Art „Captain Future“ sein lässt.