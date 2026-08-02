Holzleitner: Dass es diese Anlaufstelle gibt, ist wirklich großartig – vor allem unter dem Motto „Nur Ja heißt Ja“. Es bedeutet, dass es Konsens braucht und dass das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Nur wenn beide wollen und beide Ja sagen – zu einem Bussi oder zu dem, was auch immer folgen mag –, besteht Einverständnis. Alles, wo nicht beide Ja sagen, ist kein Konsens. Deshalb finde ich das Motto super. Und dass es eine Anlaufstelle gibt, ist ebenfalls wichtig. Auch wenn nichts passiert, weiß man, dass Unterstützung und Hilfe da sind. Man ist nicht allein und kann sich an Vertrauenspersonen wenden. Das finde ich extrem wichtig und gut.

Am Villacher Kirchtag gibt es eine Anlaufstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Wird bei Großveranstaltungen genug getan, damit Frauen sicher feiern können?

Die Regierung hat kürzlich das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige in Begutachtung geschickt. Welche Bedeutung hat dieses Verbot aus Ihrer Sicht speziell für den Schutz von Mädchen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, weil wir bei jungen Mädchen sehen, dass Körperbilder sehr stark davon abhängen, was sie sehen. Auf Social Media prasseln unzählige bearbeitete Körperbilder auf sie ein und vermitteln eine verzerrte Wahrnehmung. Das beginnt bei Filtern, geht über Bildbearbeitung bis hin zu KI-generierten Bildern, die nicht der Realität entsprechen. Was man früher vielleicht auf einem Werbeplakat gesehen hat, sieht man heute tausendfach am Smartphone. Deshalb glaube ich, dass man gerade in dieser frühen Entwicklungsphase junger Frauen etwas verändern kann. Hier wollen wir als Regierung eine Grenze ziehen. Bis zu einem gewissen Alter ist eine übermäßige Nutzung von Social Media nicht geeignet, um ein gesundes Körperbewusstsein zu entwickeln. Ich glaube, das war ein richtiger und wichtiger Schritt, den wir diese Woche gesetzt haben.

Kürzlich wurde ein neuer Rekord bei der Zahl der Bürgermeisterinnen in Österreich vermeldet. Etwa 11 Prozent der Gemeinden werden von Frauen regiert, Kärnten ist Schlusslicht. Warum gelingt es der Politik bisher nicht, mehr Frauen in diese Positionen zu bringen? Ich glaube, jede Bürgermeisterin ist ein wichtiges Vorbild und wir haben zu wenig davon. Das Ziel sollte sein, dass es selbstverständlich ist, dass jede zweite Gemeinde von einer Frau geführt wird. Frauen treffen – insbesondere in der Gemeindepolitik – oft andere Entscheidungen, und das ist wichtig für ein gutes Zusammenleben in einer Gemeinde oder Stadt. Vorbilder sind extrem wichtig, damit junge Frauen sehen, welche Möglichkeiten sie haben. Gleichzeitig werden Frauen in der Öffentlichkeit noch immer anders beurteilt. Da geht es um Fragen wie: Was trägt sie? Wo sind die Kinder? Wer kümmert sich um die Kinder? Mit solchen Fragen werden Frauen, gerade in der Politik, immer wieder konfrontiert. Männer sind dem in dieser Form nicht ausgesetzt.