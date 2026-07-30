Hätten Sie es gewusst? Ben Affleck gewinnt eine Million Dollar bei US-„Millionenshow“
Eine Frage über begnadigte Truthähne entschied über eine Million Dollar: Ben Affleck und Quiz-Champion Jamie Ding haben bei der US-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ den Hauptgewinn geholt.
Hollywood-Star Ben Affleck hat die US-Version von „Wer wird Millionär?“ („Who Wants to Be a Millionaire?“) gewonnen. Gemeinsam mit „Jeopardy!“-Champion Jamie Ding erspielte er den Hauptgewinn von einer Million Dollar. Das Geld geht an Afflecks Hilfsorganisation Eastern Congo Initiative.
Die entscheidende Frage drehte sich ausgerechnet um Truthähne: Das Duo musste erraten, welcher Name noch nie einem von einem US-Präsidenten begnadigten Thanksgiving-Truthahn gegeben wurde. Mit Hilfe von Moderator Jimmy Kimmel und einem Telefonjoker fiel die Wahl auf „Spaghetti & Meatball“. Das erwies sich als richtig.
Die Millionenfrage:
„Im Rahmen einer jährlichen Thanksgiving-Tradition: Welche dieser Namen wurden noch nie einem von einem US-Präsidenten begnadigten Truthahn gegeben?“
A) Peanut Butter & Jelly
B) Tater & Tot
C) Mac & Cheese
D) Spaghetti & Meatball (richtig).
Affleck reiht sich damit in eine kleine Gruppe prominenter Millionengewinner der Show ein, darunter auch sein Freund Matt Damon.
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