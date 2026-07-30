Hätten Sie es gewusst? Ben Affleck gewinnt eine Million Dollar bei US-„Millionenshow“

Eine Frage über begnadigte Truthähne entschied über eine Million Dollar: Ben Affleck und Quiz-Champion Jamie Ding haben bei der US-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ den Hauptgewinn geholt.

Die Gewinnsumme von einer Million Dollar kommt Afflecks Stiftung, der Eastern Congo Initiative, zugute.

Hollywood-Star Ben Affleck hat die US-Version von „Wer wird Millionär?“ („Who Wants to Be a Millionaire?“) gewonnen. Gemeinsam mit „Jeopardy!“-Champion Jamie Ding erspielte er den Hauptgewinn von einer Million Dollar. Das Geld geht an Afflecks Hilfsorganisation Eastern Congo Initiative.

Die entscheidende Frage drehte sich ausgerechnet um Truthähne: Das Duo musste erraten, welcher Name noch nie einem von einem US-Präsidenten begnadigten Thanksgiving-Truthahn gegeben wurde. Mit Hilfe von Moderator Jimmy Kimmel und einem Telefonjoker fiel die Wahl auf „Spaghetti & Meatball“. Das erwies sich als richtig.

Die Millionenfrage: „Im Rahmen einer jährlichen Thanksgiving-Tradition: Welche dieser Namen wurden noch nie einem von einem US-Präsidenten begnadigten Truthahn gegeben?“ A) Peanut Butter & Jelly

B) Tater & Tot

C) Mac & Cheese

D) Spaghetti & Meatball (richtig).

Affleck reiht sich damit in eine kleine Gruppe prominenter Millionengewinner der Show ein, darunter auch sein Freund Matt Damon.