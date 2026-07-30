Fahrzeug stand bei S 36-Abfahrt lichterloh in Flammen

Zu einem Fahrzeugbrand bei der Autobahnabfahrt Zeltweg-West mussten am Mittwoch drei Feuerwehren ausrücken.

Zu einem Fahrzeugbrand auf der S 36, Murtal Schnellstraße, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Zeltweg-Stadt, Spielberg und Farrach am Mittwoch, 29. Juli, alarmiert. Bei der Autobahnabfahrt Zeltweg-West stand in den Nachmittagsstunden aus unbekannter Ursache ein Wagen in Flammen.

Bereits während der Anfahrt waren dichte, schwarze Rauchwolken sichtbar, wie die Einsatzkräfte schildern. Nach dem Eintreffen am Einsatzort wurde der Fahrzeugbrand mittels HD-Rohr sowie einem C42-Rohr unter Beimischung des Netzmittels F-500 erfolgreich bekämpft.

Aufgrund der starken Hitzeentwicklung geriet auch das angrenzende Waldstück stellenweise in Brand. Die eingesetzten Kräfte konnten das Feuer jedoch rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Anschließend wurden mittels Wärmebildkamera gezielte Nachlöscharbeiten durchgeführt, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten rückten die eingesetzten Feuerwehren wieder in ihre Rüsthäuser ein.

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