Die Radjugendtour Oststeiermark ist auf der Suche nach dem nächsten Pogačar

Von 26. bis 30. August gastieren die besten Juniorenfahrer Europas in der Oststeiermark. Das Teilnehmerfeld der Vergangenheit war äußerst prominent.

Es ist nicht übertrieben, wenn die These aufgestellt wird, dass um die 38. internationale Radjugendtour in der Oststeiermark ein „Griss“ ist, wie man auf gut steirisch so sagt. Denn die größte Rundfahrt auf dem alten Kontinent für Juniorenfahrer, das sind jene Burschen, die in der U17 startberechtigt sind, ist komplett ausgebucht. „Wir haben 25 Teams am Start, aber es sind 43 Anfragen bei uns eingegangen“, sagt Florian König, der Generalsekretär des Radsportverbandes, der für die Tour verantwortlich zeichnet. Speziell die Teams aus Belgien und den Niederlanden wollen sich in der Steiermark messen. „In Belgien werden in dieser Kategorie Rennen mit maximal drei Tagen gefahren. Bei uns sind es fünf, und die sind vom Profil her auch wirklich sehr ansprechend“, erklärt König.

Alleine aus Belgien, einer der internationalen Topnationen des Radsports, sind sieben Anfragen gekommen. „Um den Wettbewerb aber nicht zu verzerren, lassen wir nur drei Teams pro Nation zu“, erklärt König. Mit Vic de Smet (Rudyco Cycling Team) kam der Vorjahressieger auch aus dem Beneluxland. Er trägt in dieser Saison mit 17 Jahren das Trikot des U19-Teams von World-Tour-Equipe Soudal Quick-Step, das heuer durch Tim Merlier drei Etappen bei der Tour de France gewonnen hat. Auch der mittlerweile fünffache Gesamtsieger der Frankreich-Rundfahrt Tadej Pogačar bestritt das Rennen, wie auch Peter Sagan, Tom Boonen oder Andy Schleck. „Dieses Rennen hat eine große internationale Bedeutung und wird mit Argusaugen von zwei Gruppen beobachtet: von den Teams, die hierherkommen, um ihre Sportler im Wettkampf zu sehen“, sagt Verbandspräsident Harald J. Mayer, „und die andere Gruppe sind jene, die sich mit der Zukunft des Radsports beschäftigen. Wo sind die Talente? Wo sind die zukünftigen Größen für diesen Radsport? Und da kommt man hierher in die Oststeiermark, denn das ist einfach das größte und bedeutendste Rennen.“

38. Radjugendtour Oststeiermark 26. August: Prolog in Bad Loipersdorf (Start 17)

27. August: 1. Etappe von

Hartberg nach Stubenberg

am See (Start 16.30)

28. August: 2. Etappe von Pöllau nach Vorau (16.30)

29. August: 3. Etappe von Waldbach-Mönichwald nach Friedberg (Start 16.30)

30. August: 4. Etappe von Weiz nach Birkfeld Ratten (Start 11)

Erstmals geht die Tour mit einem Prolog in Loipersdorf los. Die Königsetappe – „Queen-Stage“, wie das härteste Teilstück bei internationalen Rund- und Fernfahrten genannt wird – führt aber wieder von Pöllau nach Vorau. „Diese Etappe bringt mit ihrem Profil und auch der anspruchsvollen Schlussrunde immer die Vorentscheidung im Klassement“, sagt König. Aus österreichischer Sicht sind mit dem Nationalteam, einer Auswahl des steirischen Verbandes (LRV) und einer Regionalauswahl drei Teams dabei. Großes internationales Interesse hat Georg Wartlsteiner bereits auf sich gezogen. Der Tiroler sitzt nicht grundlos auf einer Rennmaschine der US-Marke Trek, die auch ein Profiteam unterhält.