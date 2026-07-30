60 statt 100 Prozent: So stark ist die Wasserführung der Kärntner Flüsse heuer eingebrochen. Die Kelag rechnet nicht mehr damit, dass sich das bis Jahresende ausgleicht.

Die Folgen der Trockenheit sind auch an den Pegelständen der Flüsse abzulesen. In Kärnten meldet die Kelag aufgrund ausbleibender Niederschläge eine historisch niedrige Wasserführung von lediglich 60 Prozent seit 1. Jänner und damit 40 Prozent unter Normaljahren. Im Juli lagen die bisherigen Tageswerte sogar bei nur rund 40 Prozent. „Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1965 wurde zu diesem Zeitpunkt des Jahres kein niedrigerer Wert gemessen“, so eine Kelag-Sprecherin zur Kleinen Zeitung. Die bisher niedrigsten Werte wurden in den Jahren 2017 mit rund 75 Prozent und 2022 mit rund 73 Prozent verzeichnet.

Direkte Auswirkungen auf Stromproduktion

Die deutlich unterdurchschnittliche Wasserführung wirkt sich direkt auf die Stromproduktion mittels Wasserkraft aus: Die Stromerzeugung liegt bisher um rund ein Viertel unter den Planwerten – Speicher können diese Entwicklung aber teilweise kompensieren, so die Kelag. Die Versorgungssicherheit mit Strom sei jederzeit gewährleistet, betont der Energieerzeuger.

Vollständiger Ausgleich ist unrealistisch

Aus heutiger Sicht geht die Kelag davon aus, dass sich die Wasserführung im Herbst wieder verbessern wird. „Ein vollständiger Ausgleich der bislang deutlich unterdurchschnittlichen Wasserführung auf Jahresebene erscheint jedoch nicht mehr realistisch.“ Die niedrige Wasserführung werde daher durch Erzeugungsquellen in Österreich und im Ausland ausgeglichen. Dazu zählten insbesondere die Stromproduktion aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen, der Einsatz von Speicherkraftwerken und die Erzeugung thermischer Kraftwerke.

Preisliche Auswirkungen seien vorerst nicht zu erwarten, betont man bei der Kelag: „Für den Großteil unserer Kundinnen und Kunden ergeben sich daraus keine finanziellen Auswirkungen auf den Strompreis, da sie über Fixpreismodelle mit Preisgarantie verfügen.“