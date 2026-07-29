38. Radjugendtour vereint die Oststeiermark zu einem großen Rundkurs

Vom 26. bis 30. August verwandelt sich die Oststeiermark in eine echte Radregion, wenn bereits zum 38. Mal die Radjugendtour stattfindet. Mit Bad Loipersdorf und Waldbach-Mönichwald sind in diesem Jahr zwei neue Gemeinden dabei.

„Uns ist sehr wichtig, dass wir alle Fahrertypen einbeziehen können“, erklärte Florian König, CEO von Cycling Austria, bei der Pressekonferenz zur 38. Radjugendtour quer durch die Oststeiermark im Thermenresort Loipersdorf. Nicht nur Sprinter, sondern auch Bergfahrer der 15 bis 17-jährigen Radfahrer sollen Chancen auf Etappensiege erhalten.

Das Interesse an der Rundfahrt sei groß. Mehr als 40 Teams hätten heuer gerne teilgenommen, aber das Feld ist auf 25 Mannschaften (heuer übrigens aus 13 Nationen) begrenzt. So dürfen pro Land nur maximal drei Teams starten, denn Radsportnationen wie Belgien, Holland und die Schweiz hätten in der Vergangenheit „den Ton angegeben“, so König.

Den Auftakt bildet ein kurzer „Prolog“, eine Art Sprint, beim Thermenresort Loipersdorf. Danach führt die großangelegte Rundtour an vier weiteren Renntagen in vier Etappen durch weite Teile der Oststeiermark: von Hartberg nach Stubenberg, von Pöllau nach Vorau, von Waldbach-Mönichwald nach Friedberg sowie von Weiz nach Birkfeld.

© KLZ / Moritz Weinstock Florian König, CEO von Cycling Austria (blaues Hemd)

Eine Bühne für kommende Radprofis

Cycling-Austria-Präsident Harald J. Mayer misst der Rundfahrt eine außergewöhnliche Bedeutung bei: „In ganz Europa gibt es für Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren keine ähnliche Veranstaltung.“ Internationale Teams und Talentscouts würden das Rennen genau verfolgen. „Wo sind die Talente, wo sind die zukünftigen Größen für diesen Radsport? Da kommt man hierher in die Oststeiermark.“

Wie oft die Rundfahrt tatsächlich am Beginn großer Karrieren steht, lieferte man gleich hinterher: Von den 180 Fahrern der vergangenen Tour de France waren laut König 36 bereits bei der Radjugendtour am Start. Für den heimischen Fahrer Casimir Orthacker, gerade einmal 16 Jahre jung, ist sie daher eine „tolle Bühne, um sich zu zeigen“ – auch gegenüber Rennteams und Scouts.

1 / 2 Cycling Austria-Präsident Harald J. Mayer mit dem Nachwuchstalent Casimir Orthacker © KLZ / Moritz Weinstock

Internationale Aufmerksamkeit für die Oststeiermark

Auch für Tourismus und Regionalentwicklung ist die Radjugendtour in der Oststeiermark ein gern gesehenes Event. „Mit der Internationalen Radjugendtour bieten wir die Chance, die Oststeiermark europaweit als Radregion zu präsentieren“, sagte etwa Manuel Pfeifer, Vorsitzender der Regionalentwicklung Oststeiermark.

Auch Philip Borkenstein-Quirini, Geschäftsführer des Thermenresort Loipersdorf hob das touristische Potenzial hervor: „Auf dem Rad sieht man sehr viel, und wir haben eine wunderschöne Region.“ Da der Tourismus stark von österreichischen Gästen geprägt sei, sei eine internationale Veranstaltung dieser Art besonders wertvoll, von der alle Etappenorte auch in Bezug auf Nächtigungen profitieren würden.

© KLZ / Vera Hausberger Die 38. Radjugendtour führt<strong> </strong>durch<strong> </strong>weite Teile der Oststeiermark und hat mit Waldbach-Mönichwald und Bad Loipersdorf heuer zwei neue Etappengemeinden

„Totalsperre“ bei Prolog – und sonst?

„Sicherheit wird bei uns sehr hochgeschrieben“, betonte König. Beim Prolog ist für einen kurzen Zeitraum eine Totalsperre geplant. Auch bei schwierigen Abfahrten seien Totalsperren „vorgesehen“. Zusätzlich sichern eine mobile Polizeieskorte, stationäre Polizistinnen und Polizisten sowie fahrende Sicherheitskräfte das Rennen ab.

Anrainer und Verkehrsteilnehmer müssen entlang der Etappen mit kurzfristigen Anhaltungen und zeitlich begrenzten Straßensperren rechnen. Konkrete Sperrzeiten wurden bei der Pressekonferenz jedoch noch nicht genannt.