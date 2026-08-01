Gailtaler Energiefirma AAE feiert bei Krafttag ihr Jubiläum und die Eröffnung der neuen Agri-PV mit großem Batteriespeicher neben Anlage der Adria Wien Pipeline.

Am Wochenende wird der neue Hybridpark mit E-Speicher eröffnet

Ein großes Tanklager der sonst unauffälligen Adria Wien Pipeline steht gleich nebenan. Die dortige Pumpstation sorgt als eine von vielen dafür, dass das Rohöl Richtung Wien zur Raffinerie Schwechat der OMV gelangt. Neben dem Umschlagplatz für fossile Energie steht nach fünfjähriger Bewilligungszeit ein Hybridpark für Erneuerbare Energie.

Die AAE Naturstrom aus Kötschach-Mauthen feiert am Samstag, 1. August unter anderem die offizielle Inbetriebnahme der PV-Anlage samt großem Batteriespeicher in Würmlach. Um der Erzeugungslücke nachts und im Winter entgegenzuwirken wurde nun ein großer Batteriespeicher mit 5000 Kilowattstunden (kWh) zugebaut. Seit Jahresbeginn läuft der Testbetrieb.

Grünes Gemeinschaftsprojekt

Laut Ruth Klauss-Strasser, Kommunikationsleiterin des 1886 gegründeten Familienunternehmens, können so pro Tag bis zu 10.000 kWh verlagert werden. Die installierte Photovoltaikleistung erzeugt pro Jahr eine Strommenge, die dem Bedarf von circa 1000 Haushalten entspricht.

Die Planung der Anlage und des Speichers erfolgte über die Firmen AAE Wasserkraft, die Klagenfurter Firma KPV Solar GmbH und die in Kötschach am AAE Campus sich neu angesiedelte ads-tec Energy GmbH, die den Großspeicher lieferte.

„Krafttag“ 140 anlässlich Jahre AAE

Der Monatserste steht am Firmencampus ganz im Zeichen der Energiewende. Die als „Krafttag“ organisierte 140-Jahre-Jubiläumsfeier beginnt um 11 Uhr. Die Alpen Adria Energie lädt Entscheidungsträger aus der Energiebranche und Partnerunternehmen ein. Um 19 Uhr gibt es einen musikalischen Ausklang mit dem „Energiekonzert Telemannia“ von Georg Gratzer und Klemens Bittmann im Garten des AAE Campus in Kötschach.