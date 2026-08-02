Noch bis Sonntag, 9. August, können Kärntner Pflegekräfte für den diesjährigen Pflegeaward nominiert werden. Sieben Kategorien stehen zur Wahl.

Langsam, aber doch, biegt die Nominierungsphase in die Zielgerade. Noch bis Sonntag, 9. August, besteht die Möglichkeit, Kärntner Pflegekräfte für den Vita Pflegeaward 2026 zu nominieren. Sieben Kategorien stehen zur Auswahl: Expert:in, Begleiter:in, Newcomer:in, Vorbild, Pfleger:in in Ausbildung, Integration und Dream Team. Die Kategoriebeschreibungen und Nominierungskriterien der einzelnen Kategorien sind auf der Webseite www.kleinezeitung.at/vita abrufbar, wo die Nominierungen abgegeben werden können.

Zum fünften Mal

Seit dem Jahr 2022 sucht die Kleine Zeitung mit dem Vita Pflegeaward Jahr für Jahr Pflegekräfte, die Besonderes leisten. Pflegerinnen und Pfleger, die für Menschen in fordernden Lebenssituationen da sind und ihren Beruf hoch professionell ausüben. Initialzündung für diesen Preis war der Personalengpass, den es seit Jahren in der Branche gibt.

Die Unterstützer der Vita 2026 Österreichische Lotterien, Hilfswerk Kärnten, AVS Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens, Mavida Group, Caritas Kärnten, Generali Versicherung, Österreichisches Rotes Kreuz, Land Kärnten, Volksbank Kärnten, FH Kärnten

Spannend wird es ab dem 17. August. An jenem Tag beginnt die Votingphase für das Publikum. Heuer neu ist, dass sechs Wochen lang für alle nominierten Pflegekräfte abgestimmt werden kann – bis einschließlich 27. September. Die Stimmabgabe wird online und offline möglich sein. Was Letzteres betrifft, wird es in der Kleinen Zeitung einen Stimmzettel geben. Jene fünf Pflegekräfte, die die meisten Publikumsstimmen pro Kategorie bekommen haben, kommen weiter.

Jury ermittelt Gewinner

Zudem gibt es bei der fünften Auflage eine weitere Neuerung: Eine unabhängige Fachjury wird den Gewinner, die Gewinnerin einer jeden Kategorie küren. Die Votingphase für die Jury erstreckt sich vom 12. bis 26. Oktober. Für die Sonderkategorie Pflegekraft des Jahres werden die Stimmen des Publikums mit denen der Fachjury zu je 50 Prozent gewichtet.

Verkündet und geehrt werden die Siegerinnen und Sieger Mitte November bei der Preisverleihung im Casineum Velden.