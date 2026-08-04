Raphael Kaufmann setzt auf 90 Prozent seiner Flächen auf Winterbegrünung. Das beugt Erosion vor und verbessert den Boden, der dadurch viel mehr Wasser speichern kann.

Raphael Kaufmann auf dem Acker mit Hirse und Mais, den er seit zwei Jahren gepachtet hat

Die Mittagssonne brennt vom Himmel. Hirse und Mais wachsen auf dem Acker, der sich von der Landesstraße L 221 am Ortsende von Brunn (Gemeinde Fehring) zuerst sanft dann immer steiler ansteigend den Hang hinaufzieht. Vertrocknete Blätter zeigen sich an den Pflanzen trotz der Dauerhitze nicht. Das hat seinen Grund. Seit zwei Jahren hat Landwirt Raphael Kaufmann die Fläche gepachtet und pflügt dort nicht. Er setzt auf Winterbegrünung – etwa Winterrübse, die nicht abfrostet –, flächiges Grubbern mit Gänsefußschar im Frühjahr und anschließende Einsaat der neuen Frucht.

Wichtig ist, dass das Wasser nicht oberflächlich wegrinnt, sondern in den Boden geht. — Raphael Kaufmann , junger Bauer aus Brunn bei Fehring

Landwirtschaftskammervizepräsidentin Maria Pein wartet mit klaren Zahlen auf: „20 Liter Wasser sind so pro Quadratmeter speicherbar – macht 200.000 Liter auf dem Hektar.“ Denn bedeckter Boden bleibt feucht. Es geht um Erosionsschutz und Humusaufbau. „Wichtig ist, dass das Wasser nicht oberflächlich wegrinnt, sondern in den Boden geht. Die Wurzeln der Pflanzen holen es sich dann von dort“, erläutert Kaufmann. „So entsteht genau die Reserve, die man für die trockenen Zeiten braucht“, betont Vulkanlandobmann Josef Ober.

© KLZ / Helmut Steiner Kammerobmann Franz Uller und Raphael Kaufmann mit Mais- und Hirsepflanze

Praxis zeigt, dass es funktioniert

Mit „Klimafitter Boden“, dem Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der Bodencharta, befasst sich der Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlands intensiv mit dem Thema. „Es geht um Humusaufbau, poröse Böden, deren Speicher- und Schluckfähigkeit“, so Kammerobmann Franz Uller. Man wolle die Bauern, dort wo es geht, dafür begeistern. Das Kompetenzzentrum für Acker, Humus und Erosionsschutz unterstützt und begleitet.

Das Maßnahmenprogramm sei nicht nur Papier und Wunschvorstellung, so Ober. Das will man in der Praxis zeigen. Wie bei Kaufmann, der einen Vollerwerbsbetrieb führt und 90 Prozent der 100 Hektar begrünt, die er bewirtschaftet: „Wir sind zufällig auf die Begrünung gekommen. Mein Vater war vor rund sieben Jahren in Brasilien. Dort hat man ihm gesagt, dass sie auf ihren Flächen ohne Begrünung Wüste hätten.“

© KLZ / Helmut Steiner Raphael Kaufmann am Rande seines Ackers

Gepflügt wird nur mehr ganz wenig

Begonnen hat man mit einzelnen Flächen. Auf einer Versuchsfläche wurde, belegt durch Bodenproben, innerhalb von sieben Jahre 0,4 Prozent Humus aufgebaut. „Inzwischen pflügen wir nicht mehr viel. Dass der Pflug abgeht, kann ich nicht sagen“, schildert Kaufmann seine Erfahrung. Was er aber unterstreicht: „Es gibt keine 1-a-Lösung, die für alle passt.“ Es brauche je nach Bodenbeschaffenheit und Lage unterschiedliche Herangehensweisen. Auf einer Hanglage, wo jetzt Getreide geerntet wurde, begrünt er jetzt schon.

Dass der Pflug abgeht, kann ich nicht sagen — Raphael Kaufmann , Junger Bauer aus Brunn bei Fehring

Für Franz Fartek, Landtagsabgeordneter und selber Landwirt in Brunn, sind die positiven Effekte auch für das Umfeld schon im zweiten Jahr sichtbar: „Wir hatten da Riesenprobleme mit Abschwemmungen. Das ist vorbei. Das bemerkt auch die umliegende Bevölkerung.“

Praktikanten aus der Fachschule Hatzendorf

Wie Kaufmann arbeitet, erleben derzeit auch eine Schülerin und ein Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Hatzendorf, die bei ihm Praktika machen. Sie erleben dabei einen Aspekt hautnah, den auch Pein hervorhebt: „Wasser wird künftig wichtiger sein als Dünger und Pflanzenschutzmittel.“