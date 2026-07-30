Die SPÖ-Regionalorganisation Oststeiermark ist Geschichte, man spaltet sich wieder auf die zwei Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz auf. Warum und wer den neuen Vorsitz über hat.

Die Sozialdemokratie in der Steiermark hat sich neu aufgestellt. Bei der Regionalkonferenz in Neudau wurde die Auflösung der bisherigen SPÖ-Region Oststeiermark beschlossen. Damit kehrt man zum alten System der Bezirksstrukturen zurück , wie es sie vor der Bezirksfusion 2014 gegeben hat. Damals hatte sich die SPÖ an den neuen Regionalstrukturen orientiert.

Nun hieß es zurück zum Anfang – nicht ganz freiwillig „Wir wären gerne zusammengeblieben, sind aber einvernehmlich gegen unseren Willen geschieden worden“, sagt Wolfgang Dolesch, ehemaliger Regionalvorsitzender und nunmehriger Bezirksvorsitzender von Hartberg-Fürstenfeld. Der Passailer Manfred Harrer, der seit April 2025 Nationalratsabgeordneter ist, wurde zum neuen Vorsitzenden von Weiz gewählt.

© SPÖ Bei der SPÖ-Bezirkskonferenz in Neudau: Wolfgang Dolesch, Amela Hirzberger, Max Lercher, Petra Almer und Manfred Harrer

Als Gründe für die Umstrukturierung nennt Dolesch die Größe der Region und finanzielle Aspekte. „Es war schwierig alles abzudecken, die Wege zu den Ortsorganisationen und zu den Menschen waren zu weit", so der Landtagsabgeordnete und Neudauer Bürgermeister. Durch die kleineren Strukturen erhoffe man sich, dass sich wieder mehr ehrenamtliche Funktionäre für die Partei engagieren statt hauptamtliche Mitarbeiter, was sich auch finanziell auszahlen soll. „Dadurch wollen wir wieder näher an die Basis rücken", sagt Dolesch.

Bezirksvorstand Weiz Vorsitzender: Manfred Harrer

Vorsitzende-Stellvertreterin: Bettina Bauerhofer, Petra Almer (auch Bezirksfrauenvorsitzende)

Vorsitzender-Stellvertreter: Thomas Heim

Kassier: Christina Winter da Silva, Kassier-Stellvertreter: Arion Karagjozi

Schriftführerin: Tanja Hierzberger, Schriftführerin-Stellvertreter: Florian Rotter

Servicestellen bleiben

Die SPÖ-Servicestellen in Weiz, Hartberg und Feldbach bleiben indes erhalten. Die hauptberuflichen Mitarbeiter sind zudem bezirksübergreifend für den Wahlkreis 2, der Weiz, Südoststeiermark und Hartberg-Fürstenfeld umfasst, tätig. Alois Hirschmann ist Wahlkreismanager und Amela Hirzberger Kommunikationsleiterin sowie gemeinsam mit Petra Almer Frauenvorsitzende.

In den kommenden Monaten wollen Harrer und Dolesch durch die Bezirke touren. Schwerpunkte in Weiz seien etwa die Verkehrsinfrastruktur mit Ausbau der B 72 und Radweg Oberes Feistritztal gepaart mit dem Erhalt der Feistritztalbahn als touristische Attraktion als auch den Erhalt der Thermenbahn Hartberg-Fehring. Auch die Sanierung von Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder oder Sportplätze ist ein Schwerpunkt.

Von Land und Gemeinden werde derzeit ein großer Sparkurs gefahren. Allerdings: „Die Modernisierung ist notwendig, um Gemeinden als Lebens- und Wohnort attraktiv zu halten", so Harrer und Dolesch. Mehrzweckverbände wären laut ihnen mögliche Lösungen. So könnten etwa Bauhöfe von mehreren Gemeinden gemeinsam genutzt oder örtliche Feuerwehren zusammengelegt werden. „Natürlich alles auf freiwilliger Basis", so Dolesch.