Die FIFA will Teile ihrer kommerziellen Rechte für viel Geld an Investoren verscherbeln. Präsident Gianni Infantino will damit Gutes tun – wohl in erster Linie sich selbst.

Jetzt ist schon wieder was passiert, würde Wolf Haas schreiben. Nachdem der Fußball-Weltverband sich bereits im Rahmen der WM erneut selbst ins schlechte Licht rückte, weil er sich von US-Präsident Donald Trump einlullen lassen hatte, die Rot-Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun einfach auszusetzen, wird er nun erneut mit Kritik überhäuft. Der Grund: Die FIFA will einen Teil der kommerziellen Rechte an ihren Turnieren an Investoren verkaufen und damit mehr als vier Milliarden Dollar erlösen.

Nicht zum ersten Mal will FIFA-Boss einen noch nie gesehenen Rechte-Ausverkauf durchsetzen. Schon Ende 2018 warb der Schweizer für einen 25 Milliarden Dollar schweren Investoren-Deal, der die Vermarktungsrechte an einer neuen Klub-WM und einer globalen Nations League umfassen sollte. Damals scheiterte Infantino, auch weil die UEFA mit Präsident Aleksander Čeferin in Opposition ging und sich durchsetzte. Der europäische Verband reagiert auch diesmal erzürnt, laut Medienberichten soll die UEFA noch in dieser Woche ein Dringlichkeitsmeeting planen. Sogar ein WM-Boykott soll im Raum stehen. „Damit wird eine Grenze überschritten, die die für den Fußball verantwortlichen Institutionen niemals überschreiten dürften“, hieß es in einem Statement der UEFA. „Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Handelsware – erst recht nicht bei völliger Intransparenz darüber, wer finanziell davon profitiert. Niemand von uns ist Eigentümer des Fußballs. Er steht der FIFA nicht zum Verkauf.“ Auch auf Seiten des österreichischen Verbands stößt man ins selbe Horn. „Ich stehe den Plänen ablehnend gegenüber“, sagt ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll. „Mein Zugang geht zu 100 Prozent mit dem Statement der UEFA konform.“ Die CONCACAF (Nord-, Mittelamerika und Karibik) und der AFC (Asien) zeigten sich ebenfalls enttäuscht.

Infantino sieht sich freilich nicht als Buhmann , sondern vielmehr als Retter des Fußballs. „Wir beabsichtigen, auch in die kleinsten oder entlegensten Teile der Fußballwelt, die zu oft übersehen werden, massiv zu investieren“, sagt er. Während die eine Seite eine Demolisierung des Sports sieht, spricht Infantino über „die Demokratisierung des Fußballs weltweit“, jeder Mitgliedsverband solle einen fairen Anteil erhalten, um seine eigene Zukunft zu gestalten. Der neue Plan dürfte demnach insbesondere bei kleineren Mitgliedsstaaten außerhalb Europas für Anklang sorgen, was die Opposition für die UEFA schwieriger gestalten wird. Nach FIFA-Angaben könnten sich die Einnahmen pro Jahr für die Verbände auf im Schnitt bis zu mehr als sieben Millionen US-Dollar pro Jahr bis 2038 mehr als verdreifachen.

Infantino will weiter mitgestalten

Ein Gianni Infantino handelt selbstredend selten aus purer Nächstenliebe. Der 56-Jährige peilt im kommenden Jahr seine vierte Amtszeit an, die er mithilfe der Stimmen aus Afrika und Südamerika wohl sicher hat. Mit dem jetzigen Vorstoß legt er nun bereits einen Grundstein für die Zeit danach: So könnte er nach 15 Jahren Amtszeit ab 2031 Geschäftsführer des neu zu gründenden Tochterunternehmens FFE (FIFA Forward Enterprise) werden und somit weiter großen Einfluss auf den FIFA-Kosmos üben. Nach FIFA-Angaben sollen private Geldgeber rund 20 Prozent der Anteile am FFE, dessen Wert zunächst auf 20 Milliarden Dollar festgelegt ist und worin die kommerziellen Rechte an den FIFA-Bewerben gebündelt sein werden, erwerben können.

Das Tortendiagramm stellt den FIFA-Finanzrahmen 2027 bis 2030 anhand von Umsätzen und Ausgaben dar. Die höchsten Einnahmen kommen aus TV-Rechten mit 6,1 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Marketingrechten mit 4,6 Milliarden US-Dollar. Die größten Ausgaben entfallen auf Bewerbe und Events mit 8,1 Milliarden US-Dollar, darunter 3,3 Milliarden für die WM 2030. Quelle: FIFA.

Inmitten des Ganzen schwirrt auch wieder einmal der Name Donald Trump. Wie die „Financial Times“ schreibt, sollen Personen aus dem Umfeld der US-Regierung in die Pläne miteinbezogen worden sein. Laut „Times“ führe Technologieinvestor Joshua Kushner, dessen Bruder Jared mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist, Gespräche darüber, den Einstieg über seinen Fonds Thrive Eternal anzuführen. Auch ein FIFA-Sprecher bestätigte, dass erwartet wird, dass Thrive die Führung der geplanten Investorengruppe übernehmen werde.

Dieser geht es in erster Linie um eines: Geld. Das könnte dafür sorgen, dass die WM künftig mit noch mehr Teams stattfindet oder gar am Vierjahres-Rhythmus gerüttelt wird, um sie noch häufiger austragen zu können. Denn: Mehr Spiele, mehr Einnahmen. Und wachsen Umsatz und Unternehmenswert, steigt der Wert der Beteiligung der Investoren. Die „Times“ berichtete, dass die FIFA auf eine Zustimmung innerhalb von 53 Tagen setze und dafür eine Summe von 40 Millionen US-Dollar aufrufe. Bei einer Ablehnung hingegen gebe es demnach 10 Millionen US-Dollar. Der Fußball als Sport selbst verkommt bei solchen Deals zur Randnotiz. „Komm, süßer Tod“, heißt der Buch-Titel eines Haas-Krimis. Er passt auch hier ganz gut.