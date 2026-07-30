Warum der GAK bei Doublesieger LASK sehr wohl etwas zu verlieren hat

Die Grazer reisen als Außenseiter nach Linz. Trainer Ferdinand Feldhofer über das Erfolgsgeheimnis von Dietmar Kühbauer und die Emotionen von Peter Michorl.

Sieht die Auslosung zum Saisonauftakt ein Auswärtsspiel beim amtierenden Doublesieger vor, könnte man meinen, dass man als Underdog nichts zu verlieren hat. Eine Annahme, gegen die Ferdinand Feldhofer entschieden Einspruch einlegt. „Ich finde gar nicht, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir fahren sicher hin, damit wir etwas probieren“, will der GAK-Trainer vom Gastspiel beim LASK (Freitag, 19.30 Uhr, Sky live) im Idealfall etwas Zählbares mitnehmen.

In den beiden Saisonen seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2024 legten die Grazer jeweils einen Fehlstart hin, mussten lange auf den ersten Saisonsieg warten. In der vergangenen Spielzeit war dies erst in der zwölften Runde der Fall, im Jahr davor gar erst am 13. Spieltag. Die interne Erwartungshaltung lautet daher, diesmal frühzeitig an die Ausbeute in den letzten beiden Saisondritteln anzuschließen. „Wir haben letztes Jahr lange genug gebraucht, um eine performancestarke Mannschaft zu finden. Das wollen wir auf keinen Fall wieder. Den ersten Schritt haben wir mit dem Sieg in der ersten Cup-Runde gemacht. Das war eine sehr seriöse Leistung“, erläutert Feldhofer.

Peter Michorl weiß, wie wichtig er für uns ist und wie gut er uns tut. Für mich war er vom ersten Tag an ein verlängerter Arm. — Ferdinand Feldhofer

Dass die Rotjacken auch aus Linz etwas mitnehmen wollen, ist natürlich ganz im Sinne von Peter Michorl, der ob eines Jahrzehnts im LASK-Trikot bei seiner Rückkehr naturgemäß im Rampenlicht stehen wird. Die damit verbundenen Emotionen soll der 31-Jährige gar nicht erst verbergen, wenn es nach seinem Coach geht. „Ganz im Gegenteil. Er muss nur aufpassen, dass er nicht übermotiviert agiert, aber er ist inzwischen alt genug, um zu wissen, wie man solche Spiele spielt“, schmunzelt Feldhofer.

© GEPA Peter Michorl bejubelte im Cup einen Treffer

Michorl steuerte schon beim „Familienduell“ im Cup mit seinem Onkel Josef, der Gegner Donaufeld betreut, ein Tor bei. Nun folgt gleich das nächste persönliche Highlight. „Hoffentlich fährt er nicht runter nach diesen zwei Spielen“, lacht Feldhofer, den diese Befürchtung jedoch nicht wirklich plagt: „Peter weiß, wie wichtig er für uns ist und wie gut er uns tut. Für mich war er vom ersten Tag an ein verlängerter Arm. Genau dafür haben wir ihn geholt. Es macht richtig Spaß, mit ihm zu arbeiten.“

Die märchenhafte Vorsaison des LASK lässt sich vor allem an Dietmar Kühbauer festmachen. Mit dessen Bestellung zum Trainer kam der Erfolg. Auch davor beim WAC eroberte er bereits den Cupsieg. Welches Erfolgsgeheimnis hat der Burgenländer gefunden? „Er hat einfach eine Struktur ohne viel Schnickschnack reingebracht, die ihnen von Anfang an Siege eingebracht hat und das in einer beeindruckenden Art. Es ist ihm schon beim WAC gelungen, dass die Mannschaft einfach geliefert hat, wenn es notwendig war.“

Von außen würde das vielleicht einfach aussehen: „Aber ich weiß sehr wohl, dass da viel Arbeit dahintersteckt. Sei es im Leadership, im Umgang sowohl mit älteren, als auch mit jüngeren Spielern, mit anderen Kulturen. Da hat er anscheinend die richtigen Knöpfe gedrückt, dass das funktioniert.“