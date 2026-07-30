Die 1969 eröffnete Zweigniederlassung von Hofer in Hausmannstätten ist wenige Monate nach der Schließung in neue Hände gekommen.

Die frühere Zweigniederlassung von Hofer hat eine neue Besitzerin – eine Holding aus Premstätten

Seit Hofer in Lieboch im November 2025 das laut eigenen Angaben „modernste Logistikzentrum im zentraleuropäischen Raum“ eröffnet hat, ist in der Grazer Straße in Hausmannstätten nur der Hofer-Markt geblieben. 1969 wurde hier die erste Zweigniederlassung von Hofer in Österreich eröffnet, nur ein Jahr nach dem Markteintritt. Über Jahrzehnte hatte sich der Standort zu einem zentralen Logistikzentrum für den Südosten Österreichs entwickelt, rund 80 bis 90 Filialen in der Steiermark und im Südburgenland wurden von hier aus versorgt.

Mittlerweile hat die Gewerbeimmobilie, mit acht Hektar Gewerbegebiet samt 30.000 Quadratmetern Lagerfläche und einem Bürogebäude mit 1.300 Quadratmetern Nutzfläche eine der größten im Raum Graz am Markt, einen neuen Besitzer gefunden.

„Käufer ist ein privater Investor aus Graz“, sagt Sigrid Filzmoser von CBRE Austria, die mit dem Verkauf der Liegenschaft beauftragt war. Wie Immobilienmanager Christian Traußnig bestätigt, handelt es sich bei der neuen Eigentümerin der ehemaligen Hofer-Zweigniederlassung in Hausmannstätten um die in Premstätten ansässige Marolin Holding GmbH.

Aktuell nutzt man das Areal vorübergehend zur Zwischenlagerung von E-Fahrzeugen. „Die Pläne für die weitere Nutzung der Flächen stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final fest“, so Traußnig.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.