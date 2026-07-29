Tote Fische durch Rekord-Niedrigwasser entlang der Donau

Das historische Niedrigwasser entlang der Donau und von mehreren Flüssen in Nieder- und Oberösterreich hat folgenschwere Auswirkungen auf die Fische, und die bevorstehende Hitzewelle wird die Situation weiter verschärfen. Der Pegel Kienstock (Bezirk Krems) ist am Dienstag erneut auf ein Rekordtief von 109 Zentimetern gesunken. In Oberösterreich ist die Mattig auf mehreren Kilometern trockengefallen.

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© APA/THEMENBILD Pegelstände der Donau werden mit der nächsten Hitzewelle weiter sinken