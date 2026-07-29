Hitzewelle bringt wieder hohe Waldbrandgefahr in Österreich

Nach einer kurzen Entspannung bringt die prognostizierte neue Hitzewelle wieder eine erhöhte Waldbrandgefahr für Österreich. Nach den aktuellen Risikokarten des Umweltministeriums konzentrieren sich Gebiete mit hoher Gefährdung auf das östliche Niederösterreich, Teile Kärntens sowie inneralpine Trockentäler Tirols. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) appellierte: "Mehr als acht von zehn Bränden werden durch menschliches Verhalten verursacht und sind damit vermeidbar."

© APA/BFV LIENZ Heuer bisher 270 Waldbrände in Österreich