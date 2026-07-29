CARE im Südlibanon: Hilfe unter Bombengefahr

Höchstens 60 Minuten darf eine Hilfsgüterverteilung im Südlibanon dauern. Fluchtwege werden im Voraus geplant. "Schnell hinein, schnell hinaus", beschreibt CARE-Nothilfe-Reporterin Sarah Easter den Zeitdruck im Gespräch mit der APA. Lebensmittel werden möglichst nahe an den Dörfern verteilt, damit die Bewohner nur einen kurzen Weg zurücklegen müssen. Manche von ihnen fahren in getrennten Autos, damit bei einem Angriff nicht alle auf einmal ums Leben kommen.

© APA/AFP Hilfsgüterverteilungen finden im Südlibanon trotz Angriffsgefahr statt