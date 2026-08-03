37.000 Schutzberechtigte sind aktuell arbeitslos gemeldet, vermeldet der Integrationsfonds. Zahlen zeigen: Wer länger in Österreich lebt, arbeitet eher.

Es gibt auch gute Nachrichten beim hoch emotionalen Thema Flucht und Migration: Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) vermeldet eine positive Entwicklung. Die Zahl der arbeitslosen Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten ist seit dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. Waren im Jahresschnitt 2025 noch rund 44.000 Personen mit Schutzstatus arbeitslos gemeldet, waren es mit Stand Ende Juni in diesem Jahr 37.000.

Zwar schwanken Arbeitslosenzahlen – nicht nur bei Flüchtlingen – je nach Kalendermonat, doch auch mit Blick auf denselben Stichtag in den vergangenen Jahren zeigt sich heuer ein Rückgang: 2024 und 2025 waren Ende Juni jeweils 43.000 Personen als arbeitslos gemeldet, 2023 waren es 38.000. Im Juni 2022 lag die Zahl bei 34.000 und damit zum letzten Mal unter dem aktuellen Niveau.

Was den Vergleich der Zahlen allerdings schwierig macht: Die Zahl der Schutzberechtigten in Österreich schwankt laufend. Menschen wandern zu, andere verlassen das Land oder erhalten einen anderen Aufenthaltstitel. Gerade 2022 war ein zuwanderungsstarkes Jahr, seither gingen die Asylanträge deutlich zurück.

Neue Regeln bei Sozialhilfe

Worauf die sinkenden Arbeitslosenzahlen zurückzuführen sind, ist nicht eindeutig zu beantworten. Beim Integrationsfonds verweist man auf Verschärfungen bei Sozialleistungen für subsidiär Schutzberechtigte in Tirol und Wien mit Jahreswechsel: Wie auch in den übrigen Bundesländern kann diese Gruppe dort seit heuer nicht mehr die Mindestsicherung, sondern nur mehr die deutlich niedrigeren Leistungen aus der Grundversorgung in Anspruch nehmen. Wie stark sich die Änderungen auf die Arbeitslosenstatistik ausgewirkt haben, sei aber kaum zu beziffern.

Beim AMS hält man auf Nachfrage der Kleinen Zeitung einen Zusammenhang mit den Verschärfungen für möglich. Wie viele subsidiär Schutzberechtigte, die zuvor Sozialhilfe bezogen hatten, mittlerweile Arbeit gefunden haben, sei aber unklar. Immerhin sei eine Meldung als arbeitslos Voraussetzung für den Bezug von Sozialhilfe. Kann diese ohnehin nicht mehr beantragt werden, könnten auch weniger Menschen beim AMS aufschlagen, heißt es.

Wer länger in Österreich lebt, ist eher erwerbstätig

Hauptgrund für den Rückgang der Arbeitslosigkeit dürfte laut AMS jedenfalls die insgesamt sinkende Zahl von Neuzugewanderten sein. Denn wer länger in Österreich lebt, ist eher erwerbstätig, das zeigen auch Auswertungen des Integrationsfonds. Demnach waren 2024 rund 45 Prozent der im Jahr 2019 nach Österreich gekommenen Menschen mit Fluchthintergrund erwerbstätig. Gezählt werden jedoch alle Personen, die zum Zeitpunkt der Zuwanderung zumindest 15 Jahre alt waren, Alte oder Arbeitsunfähige werden nicht ausgenommen. In der Gruppe derer, die in den Jahren 2015 und 2016 zugewandert sind, waren 2024 bereits rund 64 Prozent erwerbstätig, wobei die Quote bei Männern (77 Prozent) deutlich über der von Frauen (40 Prozent) liegt. Sinkt die Neuzuwanderung, sinke auch die Arbeitslosigkeit, heißt es aus dem AMS. Großer Faktor für den aktuellen Rückgang dürfte dabei die de facto Aussetzung des Familiennachzugs seit dem Vorjahr sein.

Besonders häufig sind Geflüchtete übrigens in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie, im Handel, sowie im Produktionssektor tätig. Die ÖIF-Auswertung bezieht sich dabei auf Personen aus den sechs Herkunftsländern mit den meisten Anerkennungen von Asyl und subsidiärem Schutz (Syrien, Afghanistan, Somalia, Russland, Iran, China), Auswertungen nach dem tatsächlichen Aufenthaltstitel liegen nicht vor. 82.000 Menschen aus diesen Ländern waren 2025 in Österreich unselbstständig erwerbstätig. Weitere wichtige Beschäftigungsbereiche waren sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verkehr und Lagerei sowie das Gesundheits- und Sozialwesen.