Über smarte Unterhosen, die Püpse messen und Hypnose, die gegen Reizdarm wirkt: In der neuen Podcast-Folge von „Schamlos gesund“ dreht sich alles ums Pupsen.

In unserem neuen Podcast „Schamlos gesund“ sprechen wir über die Dinge, über die sonst keiner spricht – und Fürze gehören da jedenfalls dazu! Ob wir sie Blähungen oder Darmwinde nennen, ist egal – Fakt ist: Jede und jeder von uns furzt, im Durchschnitt 32 Mal pro Tag. Diese Zahl hat eine ganz aktuelle Studie ergeben, für die Studienteilnehmer eine smarte Unterhose trugen, die die Furz-Frequenz ermittelte. Die Spannweite war übrigens groß: Sie reichte von vier bis 59 Flatulenzen, so der Fachbegriff, pro Tag.

Der Hauptgrund dafür, dass man sich aufgebläht fühlt und besonders viele Pupse abgibt, ist die Ernährung: Ballaststoffe sind der Haupttreiber für Blähungen. Dabei handelt es sich um unverdauliche Bestandteile von Lebensmitteln, die die Bakterien in unserem Darm füttern – sie stecken vor allem in Hülsenfrüchten, wie Bohnen und Linsen. Zwiebeln und Kohl sind auch dafür bekannt, blähend zu wirken. Das bedeutet aber keinesfalls, dass diese Nahrungsmittel schädlich sind, ganz im Gegenteil: Sie fördern die Vielfalt unseres Darm-Mikrobioms und damit unsere Gesundheit!

© KLZ / Pajman Die Podcast-Hosts Sonja Krause und Martina Marx

Zuckerersatz fördert Fürze

Weniger bekannt ist, dass zum Beispiel auch Zuckerersatzstoffe Furze fördern: Das sind zum Beispiel Xylit oder Sorbit, die in vielen Light-Produkten als Zuckerersatz zugesetzt sind. Auch Kaugummis sind reich an diesen Stoffen. Hinter einem Blähbauch kann aber auch eine Nahrungsmittelintoleranz stecken: Im Unterschied zu einer echten Nahrungsmittelallergie, die lebensbedrohlich sein kann, ist eine Intoleranz vor allem unangenehm, bringt aber keine schwerwiegenden Folgen mit sich. Bei einer solchen Nahrungsmittel-Intoleranz kann der Körper gewisse Bestandteile der Nahrung nicht richtig verarbeiten. Bei der Laktose-Intoleranz etwa fehlt es im Körper am Enzym Laktase und der Milchzucker gelangt ungespalten in den Dickdarm – dort entstehen in der Folge vermehrt Gase, Betroffene fühlen sich aufgebläht, haben Schmerzen und Durchfall kann die Folge sein.

Mit Diät und Hypnose gegen Reizdarm

Die Gesundheitsredakteurinnen Sonja Krause und Martina Marx sprechen in der aktuellen Podcast-Folge auch über die Gruppe der FODMAPS: Das ist eine ganze Gruppe von schwer verdaulichen Kohlenhydraten, die Wasser in den Darm ziehen und von den Bakterien sehr schnell fermentiert werden. Das kann zu vermehrten Blähungen, Durchfall oder einem Druckgefühl im Bauch führen. Bei bestimmten Krankheitsbildern, zum Beispiel beim Reizdarm-Syndrom, wird daher eine sogenannte Low-FODMAP-Diät empfohlen, also eine Diät, bei der man sehr wenig von diesen Stoffen zu sich nimmt. Eine solche Diät sollte aber nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, da dabei sehr viele an sich wertvolle Lebensmittel gestrichen werden, auf die man nur über einen kurzen Zeitraum verzichten sollte! Diese spezielle Diät ist aber nicht die einzige Therapiemöglichkeit für den gereizten Darm – auch eine spezielle Darm-Hypnose ist mittlerweile eine etablierte Behandlung. Mehr dazu hören Sie im Podcast – also gleich hier reinhören!