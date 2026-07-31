Warum die Murtaler Psychotherapeutin Verena Gaugusch ihre Klienten nicht nur in der Praxis behandelt, sondern auch zum Spazierengehen trifft.

Der Blick schweift über Wiesen und Wälder, der Kopf wird frei: Wer die Natur betrachtet, verändert sich auch im Inneren. Genau dieses Prinzip macht sich Psychotherapeutin Verena Gaugusch zunutze. Neben Gesprächen in der Praxis bietet die Murtalerin auch sogenannte „Walk & Talk“-Therapien an: Ein Angebot, das Bewegung mit psychotherapeutischer Begleitung verbindet.

Seit Anfang Juli arbeitet Gaugusch selbstständig als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision. Sie ist Untermieterin der Praxis von Sabrina Lämmerer, ebenfalls Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision, in der Bundesstraße 66 in Zeltweg. Gleichzeitig ist sie weiterhin beim PSN (Psychosozialen Netzwerk) Murtal tätig, wo sie seit vielen Jahren Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen im Alltag begleitet.

„Manche Personen reden leichter, wenn sie nicht direkt gegenüber sitzen“, sagt Gaugusch. „Beim Gehen fällt oft ganz nebenbei eine Anspannung ab. Man muss sich nicht ständig ansehen und trotzdem entsteht ein intensives Gespräch.“

Auch Hausbesuche werden gemacht

Die Walk & Talk-Therapie findet auf gemeinsam ausgewählten Wegen in der Natur statt. Tempo und Strecke richten sich nach den Bedürfnissen der Klienten. Das Gehen wird dabei nicht zum Selbstzweck, sondern unterstützt den therapeutischen Prozess.

Ein weiteres Angebot sind Hausbesuche: Gerade Menschen mit körperlichen Einschränkungen, psychischen Belastungen oder Ängsten fällt der Weg in eine Praxis besonders schwer. „Es gibt Situationen, in denen die Hürde, das Haus zu verlassen, einfach zu groß ist. Dann komme ich zu den Menschen. Therapie soll nicht daran scheitern, dass jemand den Weg in die Praxis nicht schafft“, so Gaugusch.

Sie arbeitet nach der systemischen Therapie

Gaugusch arbeitet nach dem Ansatz der systemischen Familientherapie. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die einzelne Person, sondern auch ihr soziales Umfeld. Familie, Partnerschaft, Freundeskreis oder Arbeitsplatz beeinflussen das Erleben eines Menschen und fließen in die therapeutische Arbeit mit ein.

„Kein Mensch lebt völlig losgelöst von seinem Umfeld“, erklärt sie. „Wir betrachten immer auch die Beziehungen und Systeme, in denen jemand lebt. Oft entstehen Belastungen nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit dem Umfeld.“

Sich Hilfe zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern der erste Schritt, wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen. — Verena Gaugusch

Das Angebot richtet sich an Erwachsene, Jugendliche, Paare und Familien. Zusätzlich informiert Gaugusch über eine Gruppentherapie, die in geschütztem Rahmen den Austausch mit anderen ermöglicht – diese wird gemeinsam mit Sabrina Lämmerer in der Zeltweger Praxis angeboten.

Der Wunsch, Psychotherapeutin zu werden, entwickelte sich Schritt für Schritt. Nach ihrer sozialpädagogischen Ausbildung absolvierte sie die mehrjährige Psychotherapieausbildung und verbindet heute theoretisches Wissen mit ihrer langjährigen Berufserfahrung.

Besonders wichtig ist ihr ein niederschwelliger Zugang zur Psychotherapie. „Jeder Mensch erlebt Phasen, in denen Unterstützung hilfreich sein kann. Sich Hilfe zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern oft der erste Schritt, wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen.“