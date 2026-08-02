Es beginnt mit einem Flirt auf Social Media und endet in knallharter Erpressung. Tausende Jugendliche werden zu Opfern von Sexortion, von Erpressungen mit ihren Nacktbildern.

Es war keine Anspielung, kein Wink mit dem Zaunpfahl, die Nachricht war klar und direkt. Da stand im Chat auf Facebook: „Zieh dich aus und lass uns jetzt Sex via Videocall haben.“ Das, was Lukas, 23 Jahre alt aus der Steiermark, da liest, ist kein Auszug aus den Nachrichten mit seiner Freundin, es ist – höchstwahrscheinlich – eine perfide Falle. Lukas antwortet nicht auf die Nachricht, er blockiert das Profil, das ihn nur eine Stunde zuvor angeschrieben hatte, ihm zunächst Komplimente gemacht hatte, ihn fragte, was er beruflich mache und ob er denn auf sexy Frauen stehe. Lukas ist spätestens nach der direkten Nachricht klar – die junge blonde Frau, die auf dem Profilbild zu sehen ist und Tanja heißen soll – ist wohl ein Fake-Profil und die letzte Nachricht ist vermutlich der letzte Schritt, der Lukas zum Opfer von Sextortion machen soll.

Sextortion – das ist in erster Linie Erpressung. Die Methode: Gruppen von Kriminellen versuchen, von Jugendlichen Nacktbilder zu bekommen und diese anschließend gegen sie zu verwenden. Um den Schein zu wahren, setzen die Betrugsnetzwerke selbst oft den ersten Schritt. Es werden Nacktfotos geschickt oder es wird sich vor der Kamera ausgezogen. Die Videos oder Bilder stammen – laut Polizei – aber meist von anderen Webseiten und werden in den Chat eingespielt. Die ganze Unterhaltung wird in der Folge von den Betrügern aufgezeichnet. Die Vereinigungen fordern in der Folge Geld und drohen damit, die intimen Aufnahmen sonst für alle sichtbar zu veröffentlichen. Yvonne Seidler von Hazissa, Fachstelle zur Prävention sexueller Gewalt in Graz, sagt, dass nicht immer eine größere Gruppe dahintersteckt. Manchmal sind auch Ex-Partnerinnen und Partner die Täter,

Sexortion wird zum Problem

Lukas Beispiel ist kein Einzelfall. Sextortion ist ein nationales sowie internationales Problem. Eine Studie des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sagt in Erpressung mit sexuellem Bildmaterial eine der drei größten Bedrohungen im Netz. Das FBI spricht von einer „eskalierenden Gefahr“. In Österreich wurden im Zeitraum von 2022 bis 2025 rund 3232 Personen zwischen 10 und 21 Jahren Opfer von Sexortion – 105 von ihnen waren jünger als 14. Das geht aus der Anzeigenstatistik des österreichischen Bundeskriminalamts hervor. Erfasst werden dabei jene Fälle, in denen aufgrund von Erpressung oder schwerer Erpressung eine Anzeige erstattet wurde.

Wie kann ich mich schützen? (Quelle: BKA) Versenden Sie keine freizügigen Fotos oder Videos, insbesondere an Unbekannte!

Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an. Führen Sie nicht vorschnell Videochats durch. Decken Sie Ihre Webcam ab, solange Sie Ihrem Gegenüber nicht vertrauen. Denken Sie daran, dass alles, was Sie vor der Webcam machen, vom Gegenüber aufgezeichnet werden kann.

Wählen Sie sichere Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Netzwerken. Je weniger von Ihrem Profil öffentlich einsehbar ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, in das Visier von Sextortion-Erpressern zu geraten.

Achtung auch beim Sexting: Durch das Veröffentlichen oder Versenden von erotischen Fotos – auch an Personen, die keine Betrüger sind – setzen Sie sich der Gefahr für Mobbing und Erpressung aus.

Das Problem mit solchen Daten ist: Sie sind lückenhaft. Anzeigenstatistiken erzählen – wie in allen Kriminalfällen – immer nur einen Teil der Geschehnisse, eben jene, die auch zur Anzeige gebracht wurden. Graustufen oder Fälle, in denen Opfer eingeschüchtert wurden, werden nicht erfasst. Auch Vorfälle, die den Opfern peinlich sind, werden oft nicht angezeigt. Die Dunkelziffer in diesen Fällen dürfte also weitaus höher liegen.

Mehr Burschen werden zu Opfern

Den Chat von Lukas gibt es nicht mehr und die Emotionen, die er hätte auslösen sollen, hat es nie gegeben. Zur Straftat ist es nie gekommen. Lukas hat auf die Nachricht nicht reagiert, er hat das Profil einfach blockiert. „Das ist genau die richtige Herangehensweise. Wichtig ist auch, dass vor allem jüngere Opfer dann das Gespräch mit den Eltern suchen, die ihnen daraufhin das Handy nicht verbieten, sondern über die Gefahren aufklären“, sagt Seidler. Nicht alle Jugendlichen reagieren wie Lukas. Die Zahlen des Bundeskriminalamts zeigen, dass 2025 mindestens 611 Burschen zwischen 10 und 21 zum Opfer wurden, vergleichsweise aber „nur“ 29 Mädchen derselben Altersgruppe. In den meisten Fällen würde es aber ohnehin bei der Drohung bleiben. Veröffentlicht würden die Fotos in Wirklichkeit selten, eine echte Garantie gibt es aber nie.

Warnsignale (Quelle BKA) Fremde, vornehmlich attraktive Personen nehmen mit Ihnen Kontakt auf.

Auf verdächtigen Profilen gibt es meist wenig persönliche Informationen, aber viele aufreizende Fotos.

Neue Online-Bekanntschaften wollen rasch in einen Video-Chat wechseln.

Im Video-Chat beginnt sich das Gegenüber schon nach kurzer Zeit auszuziehen. Folgen Sie in keinem Fall Aufforderungen, sich selbst nackt zu zeigen.

Das Problemfeld ist klar. Die Gründe dafür sind vielfältig. Aus der siebten steirischen Jugendstudie der Fachstelle für Gewaltprävention ARGE lässt sich herauslesen, dass viele Jugendliche noch immer Defizite im Bereich der Medienkompetenz aufweisen. Nur weil Kinder und Teenager viel im Internet unterwegs sind, heißt das nicht, dass sie auch die richtigen Wege kennen. In der Studie kann man auch lesen: „Je höher das Bildungsniveau der Eltern, umso reflektierter agieren Jugendliche online.“ Seidler sagt: Eltern müssten auf alle Fälle ihre Kinder über die Gefahren im Netz aufklären – auf Augenhöhe und in einem gemeinsamen Prozess.