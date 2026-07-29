Der tägliche Morgenpost-Kommentar aus der Redaktion: Heute: Warum wir Klimawandel und Terrorismus nicht unterschätzen sollten.

Die höchste Wanderdüne Europas, die Dune du Pilat unweit des mondänen Badeortes Arcachon an der französischen Atlantikküste, ist dieser Tage Schauplatz eines frivolen Spektakels. Auf Picknickdecken lagern dort Sommerurlauber, schlürfen Eistee und verfolgen das Feuerinferno, das wenige Kilometer entfernt von ihnen tobt.

Seit Tagen kämpfen Tausende Feuerwehrleute und Soldaten verzweifelt gegen die außer Kontrolle geratenen Waldbrände. Schon mehr als 40.000 Hektar Naturfläche wurden vernichtet, ganze Dörfer und Ortschaften im Département Gironde evakuiert, Zehntausende sind auf der Flucht. Es ist die größte Feuersbrunst Frankreichs seit Menschengedenken. Und es wird nicht die letzte sein, denn die vom Klimawandel hervorgerufene wochenlange Dürre und die Hitze trocknen das Land aus. Sie lassen Bäume und Büsche verdorren und verwandeln Gras, Moos, Laub und Gehölz in leicht entflammbaren Zunder.

„Europa ist in der Ära des Feuers angekommen“, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das ist nicht untertrieben. Auch in Portugal, in Spanien und in Italien brennt es in diesem glühend heißen Sommer wieder. Noch wähnen sich die Kiebitze auf der Dune du Pilat auf der sicheren Seite. Sie halten sich für bloße Zuschauer eines schaurigen Naturgeschehens. Doch die Wahrheit ist, dass die sich verändernden Wetterbedingungen längst tief und unmittelbar in ihr eigenes Leben eingreifen, und sei es, dass schneearme Winter und außergewöhnliche heiße Sommer unsere jahrhundertealte, heimische Almwirtschaft mittlerweile in ihrer Existenz bedrohen.

Doch der Mensch neigt zur Verdrängung, und deren Mechanismen sind stets die gleichen. Sie lassen sich gerade auch in Deutschland beobachten, wo der Schock nach dem Terroranschlag in Berlin tief sitzt und alle Welt sich wieder einmal bestürzt fragt, wie ein polizeibekannter, wegen der Vorbereitung einer schweren terroristischen Gewalttat verurteilter Islamist als tickende Zeitbombe auf freiem Fuß durch die Gegend laufen konnte.

Ziel ist der verhasste Westen

Das ist in der Tat nur schwer begreifbar. Denn die mehr oder weniger idente Frage stellte man sich unter anderem schon nach den tödlichen Messerattacken von Solingen (2024), Mannheim (2024), Dresden (2020) und Hamburg (2017). Einer der Gründe dafür ist wohl darin zu suchen, dass Politik und Medien allen Warnungen und vorausgegangenen Attentaten zum Trotz die islamistische Gefahr seit Jahren immer noch sträflich unterschätzen. Wenn etwa Kanzler Friedrich Merz beim Trauergottesdienst für die Opfer des Anschlags auf den Berliner Christopher Street Day „schlechte Witze“ über Homosexuelle zur Vorstufe von Terror und Gewalt erklärt, dann ist das grundsätzlich richtig. Dem Krieg der Taten geht immer der Krieg der Worte voraus. Aber es geht am Kern der Sache vorbei. Denn die Homophobie mag zwar Teil der DNA muslimischer Fanatiker sein. Aber vorrangig wollen die Radikalen wohl symbolträchtige Ziele treffen, die in ihren Augen Inbegriff des ihnen verhassten Westens und seiner Lebensart sind. Das können die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York sein (2001), die Redaktion einer Satirezeitung (Charlie Hebdo, 2015 Paris), Weihnachtsmärkte (Berlin 2016, Straßburg, 2018) oder ein Volksfest wie der französische Nationalfeiertag in Nizza, der ebenfalls im Jahr 2016 in einem Massaker mit 86 Toten und Hunderten Verletzten endete.

Gut gemeint, aber Ausdruck von Hilflosigkeit sind auch die trotzigen Aufrufe, sich nicht vom Terror einschüchtern und die Freiheit nehmen zu lassen. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung weist der bekannte Islamismusexperte Ahmad Mansour dieser Tage darauf hin, dass „ein Teil dieser Freiheit längst verloren gegangen“ sei. „Viele Menschen überlegen inzwischen, ob sie Weihnachtsmärkte, Konzerte oder Straßenfeste besuchen, wenn deren Schutz unklar ist.“ Mansours dringende Empfehlung: „Wir brauchen nicht nur eine Migrations-, sondern auch eine Integrationswende. Wer in diese Gesellschaft kommt, ihre Freiheit aber verachtet und bekämpft, darf nicht ohne Konsequenzen handeln. Gefährder müssen stärker überwacht, strafrechtlich verfolgt und, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, abgeschoben werden.“

Zu dieser überfälligen Wende gehört es wohl auch, sich von der naiven Vorstellung zu verabschieden, jeder hartgesottene islamistische Extremist lasse sich durch Resozialisierungsprogramme wieder zum wertvollen Mitglied der Gesellschaft weichspülen. Der Idealismus der liberalen Justiz hatte seine Glanzzeit in den Siebzigerjahren. Für den Kampf gegen den Terrorismus von heute ist er keine taugliche Strategie.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Absolute Sicherheit wird es nie geben. Aber die islamistische Bedrohung lässt sich nur minimieren, wenn die Politik den Betroffenheitsfloskeln endlich Taten folgen lässt. Daran und an nichts anderem werden die Regierenden in Berlin und in Europa gemessen werden, meint mit herzlichen Grüßen

Stefan Winkler