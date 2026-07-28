Menschenhandel für Online-Betrug nimmt laut UNO rasant zu

Hunderttausende Menschen werden nach Angaben der UNO-Organisation für Migration (IOM) jedes Jahr von Menschenhändlern für Online-Betrug missbraucht. Sie würden unter falschen Versprechungen gut bezahlter Arbeit ins Ausland gelockt, dort eingesperrt, überwacht und gezwungen, an betrügerischen Maschen teilzunehmen. Zum Welttag gegen Menschenhandel (30. Juli) hat die IOM eine neue Strategie vorgelegt, um Menschen vor dieser Ausbeutung zu schützen.

© APA/KEYSTONE IOM-Chefin Pope: Banden suchen gezielt Menschen mit Uni-Abschluss