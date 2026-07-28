Essen, Trinken, Vergnügungspark: Ein Besuch am Villacher Kirchtag ist längst kein günstiges Vergnügen mehr. Wie hoch die Ausgaben ausfallen können, zeigt unsere Hochrechnung.

Für viele Villacherinnen und Villacher ist die Kirchtagswoche eine der wichtigsten Wochen des Jahres. Gleichzeitig werden jedes Jahr Stimmen laut, die den Villacher Kirchtag meiden. Warum? „Zu teuer", lautet der Tenor. Schon im vergangenen Jahr hat die Kleine Zeitung getestet, wie viel ein Tag am Kirchtag für eine fiktive vierköpfige Familie kostet. Ob die Preise für Suppe, Bier, Vergnügungspark und Co. heuer gestiegen, gesunken oder gleich geblieben sind, zeigt ein erneuter Rundgang über das Festgelände.

Speisen und Getränke für rund 70 Euro

Neun Euro mehr als im Vorjahr muss unsere fiktive Familie heuer für Suppen und Getränke ausgeben. Der Kirchtagsbesuch beginnt für viele mit einer Einkehr. Auf den Tisch kommt dabei meist die Kirchtagssuppe – eine Spezialität mit mehreren Fleischsorten, serviert mit Kärntner Reindling. Heuer kostet eine Portion in der Innenstadt durchschnittlich 11,80 Euro. Inklusive Getränken – ein großes Bier, einen Weißen Spritzer, einen großen Apfelsaft gespritzt und ein kleines Soda zahlt die Familie 69 Euro und somit neun Euro mehr als im Vorjahr.

© KLZ/Julia Wiesflecker Die Kirchtagssuppe ist die gefragteste Speise während der Kirchtagswoche

Ab in den Vergnügungspark

Nach der Stärkung zieht es die Familie in den Vergnügungspark. Zwischen gemütlichen Kinderkarussells und actionreichen Fahrgeschäften ist für jedes Alter etwas dabei. Die Eltern wagen eine Fahrt mit einem der spektakulären Geräte, die Kinder dürfen sich am Kinderkirchtag jeweils drei Attraktionen aussuchen. Zum Abschluss geht es für alle mit dem Riesenrad hoch über die Dächer der Stadt. Für das Fahrvergnügen bezahlt die vierköpfige Familie heuer insgesamt 68 Euro – und damit um zwölf Euro mehr als noch im Vorjahr.

© Markus Traussnig Eine beziehungsweise mehrere Fahrten mit einem der Fahrgeschäfte gehört am Villacher Kirchtag dazu

Natürlich darf auch ein bunter Ballon nicht fehlen. Zwei Ballons schlagen mit rund 30 Euro zu Buche. Nach so viel Action meldet sich der Hunger erneut: Die Eltern teilen sich eine Käsekrainer mit Pommes, für die Kinder gibt es jeweils eine Portion Pommes. Dazu kommen vier Getränke in der PET-Flasche zuzüglich Pfand. Für den kleinen Imbiss zwischendurch werden damit noch einmal 35 Euro fällig.

Mitbringsel sind günstiger als im Vorjahr, das Ansteckherz teurer

Bevor es nach Hause geht, darf ein Abstecher zum Süßigkeitenstand nicht fehlen. Die Kinder suchen für ihre Mama ein großes Lebkuchenherz aus, für Papa und sich selbst gibt es jeweils ein kleineres Herz. Als Mitbringsel für die Großeltern wandert außerdem noch eine Packung Kokosbusserl in die Tasche. Für die süßen Erinnerungen an den Kirchtag gibt die Familie damit insgesamt 42 Euro aus.

© Yvonne-Christin Rapp Bei den Süßigkeiten lohnt sich ein Preisvergleich

Bereits vor dem Fest wurde für jedes Familienmitglied außerdem ein Kirchtagsherz als Anstecker besorgt. Die vier Herzen kosten zusammen 30 Euro und berechtigen unter anderem zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen Toiletten sowie der abendlichen Busverbindungen. Damit steigen die Gesamtausgaben für Erinnerungen und praktische Begleiter auf 72 Euro.

© Yvonne-Christin Rapp Das Ansteckherz kostet heuer um 1,50 Euro mehr als im Vorjahr

Unterm Strich gibt unsere fiktive Familie für ihren Tag am Villacher Kirchtag 274 Euro aus. Darin enthalten sind Essen, Getränke, Fahrgeschäfte, Süßigkeiten und kleine Erinnerungen. Für viele Besucherinnen und Besucher dürfte diese Summe dennoch keine Überraschung sein: Wer den Kirchtag richtig auskostet, kommt oft auf Ausgaben von mehreren Hundert Euro.