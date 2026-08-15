So kam eine kurdische Familie vor vielen Jahren in die Südoststeiermark

1991 kam die Familie Cetintas aus der Südosttürkei nach Österreich. In Lödersdorf hat sie Wurzeln geschlagen. Hüseyin Cetintas hat das ehemalige Gasthaus Kniely übernommen und erzählt von der Familiengeschichte.

Ein Kurde übernimmt den Kirchenwirt in einem kleinen Ort – und führt ihn als traditionelles Gasthaus weiter. Ziemlich ungewöhnlich. Kennt man die Hintergründe, klärt sich das Bild. Ganz ohne Kuriositäten ging es nicht vonstatten. Denn eigentlich wollte Hüseyin Cetintas nach der Arbeit nur einen Kaffee trinken.

„Ich bin von einer Baustelle nach Hause gekommen. Meine Frau war einkaufen. Ich hatte keinen Schlüssel und bin nach Lödersdorf hineingefahren. Da habe ich bemerkt, dass bei Elfie geschlossen ist.“ Elfi Ohrenhofer hatte ihr Lokal im traditionsreichen Gasthaus Kniely in Lödersdorf (Gemeinde Riegersburg) mehrere Jahre betrieben, aber am 1. Mai 2025 geschlossen.

Ein Kaffee und ein Vorschlag mit Folgen

Auf den Kaffee wollte Cetintas nicht verzichten. Den bekam er ein paar hundert Meter weiter im Shop der Tankstelle Pfingstl – und noch mehr, wie sich bald heraustellen sollte. Denn im Gespräch über das zugesperrte Lokal hat ihn Franz Pfingstl quasi animiert. „,Mach du das, du hast eh Koch gelernt“, hat er gesagt – im Spaß“, erzählt Cetintas. „Damit hat er mich auf die Idee gebracht.“ Als Mann schneller Entschlüsse hat er gleich Walter Kniely kontaktiert, den Eigentümer des Gebäudes, der das Gasthaus mit seiner Frau Ingrid 43 Jahre geführt hat. Rasch wurde man handelseinig. „Ich habe niemandem in der Familie etwas davon gesagt, nur mein ältester Sohn wusste davon. Auch meine Frau hat es erst durch den Bericht aus der Kleinen Zeitung erfahren“, erzählt Cetintas mit einem verschmitzten Lächeln.

1 / 16 Hüseyin Cetintas vor der Tafel mit dem Bild seiner Familie und seiner persönlichen Geschichte © KLZ / Helmut Steiner

Kniely hat Hüseyin schon als kleinen Buben gekannt: „Er hat am Heimweg nach der Schule oft Zuckerl bei uns gekauft.“ Denn er kam im Alter von zweieinhalb Jahren 1991 aus der Türkei – dem kleinen Ort Ömerli nahe Gaziantep – in die Südoststeiermark. „Meine Eltern Ali und Kadirye wagten damals mit uns vier Kindern den Schritt nach Österreich. In der Hoffnung auf eine bessere Zukunft“, erzählt Cetintas.

Anfangs wohnte die kurdische Familie in einem kleinen Kellerstöckl in Berndorf. Vater Ali arbeitete für die Gärtnerei Gratschmaier. Dann bekam er den Tipp für das Haus Nr. 99 in Lödersdorf, neben der Kapelle direkt an der L 221. Es bot der Familie mehr Platz, wurde erst gemietet, dann gekauft. Vater Ali arbeitete dann bei Boxmark in Feldbach.

Viele aus der kurdischen Familie wohnten in Lödersdorf

Ali Cetintas brachte eine Reihe seiner Verwandten nach Österreich. „Er hielt die Familie zusammen. Die Armut in der Türkei war groß. Sie sollten es auch besser haben“, sagt Sohn Hüseyin. Viele von ihnen wohnten im 99-Haus. Das war in den 1990er Jahren. „Ich habe sie alle kennengelernt. Sie waren dann ja in Lödersdorf gemeldet“, erinnert sich Hannes Sitzwohl, Gemeindesekretär der damals eigenständigen Gemeinde. „Sie kennen mich heute noch – nach mehr als 30 Jahren. Es kommt vor, dass sie mich in Feldbach ansprechen.“ Auf 176 Angehörige ist die Verwandtschaft in mittlerweile vier Generationen in Österreich angewachsen.

Hüseyin und seine Geschwister besuchten Kindergarten und Volksschule in Lödersdorf: „Sie war weit mehr als ein Ort zum Lernen. Sie war für unsere Familie ein Stück Heimat. Ich werde auch nie vergessen, wie viel Unterstützung wir von den Menschen in der Region erhalten haben.“ Nach der Hauptschule absolvierte er eine Lehre als Koch/Kellner. Er hat auch einen Maurerkurs abgeschlossen. Er habe stets zugegriffen: „Ich habe jede Arbeit angenommen, die sich mir bot.“ Ob in der Gastronomie, bei Magna oder auf dem Bau. Apropos Bau: Das Haus Nummer 99 hat er 2019 mit seinem Bruder Mehmet für zwei Familien umgebaut. Dort wohnt er mit seiner Frau Ayse und den vier Kindern.

Vielleicht ein Stoff für einen Film

Auch mit Künstlern durfte er arbeiten und dabei außergewöhnliche Menschen kennenlernen: „Ich habe in einer Kunstgießerei mitgeholfen und für Karl Karner Skulpturen transportiert– nach Kärnten oder Wien.“ Dass er in Oliver Haas‘ Film Marlene mitgewirkt hat, brachte ihn auf noch eine Idee. „Vielleicht wäre diese Geschichte ja Stoff für einen Film“, sinniert Hüseyin Cetintas. „Die Leute kennen mich und ich kenne viele.“ Für die Gastronomie kein Nachteil und eventuell auch für ein Filmprojekt nützlich.