Eine Frau kritisiert freilaufende Hunde und Verunreinigungen am Pöllaner Teich in der Gemeinde Paternion. Der Bürgermeister verweist auf Maßnahmen und appelliert an die gegenseitige Rücksichtnahme.

Der Pöllaner Teich in der Gemeinde Paternion ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Eine Besucherin fühlt sich von Hundehaufen und freilaufenden Hunden belästigt

Konflikte zwischen Hundebesitzern und Menschen, die sich durch Tiere gestört fühlen, entzünden sich immer wieder an öffentlichen Plätzen. Auch am Pöllaner Teich in Paternion ist nun eine Debatte darüber entstanden, wie die Liegewiese genutzt wird und welche Regeln für Hunde gelten.

Eine Frau wirft der Gemeinde vor, gegen freilaufende Hunde und liegen gelassenen Hundekot nicht ausreichend vorzugehen. Nach ihrer Darstellung würden Tiere teils ohne Leine oder an sehr langen Leinen geführt. Zudem sei die Liegewiese verunreinigt. Sie fordert klare Vorgaben, Hinweisschilder und stärkere Kontrollen.

© KK/Privat Die Wiese wird, wie der Teich selbst, von der Gemeinde gepachtet um den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang kostenlos zu ermöglichen

Die Gemeinde Paternion ist Pächterin des Pöllaner Teichs sowie der Liegewiese und des Parkplatzes. Für Wiese und Parkplatz wurde nach dem Tod des bisherigen Vertragspartners Karl Kerschbaumer mit dessen Rechtsnachfolgern ein langfristiger Vertrag abgeschlossen. Die jährliche Pacht beträgt 700 Euro. Auch der Vertrag für die Nutzung des Teichs wurde verlängert, damit das Areal zugänglich bleibt. Der ist im Besitz der Familie Foscari.

Bürgermeister weist die Vorwürfe zurück

Bürgermeister Manuel Müller (SPÖ) weist den Vorwurf zurück, die Gemeinde unternehme nichts. Am Teich gebe es Hundesackerlspender und Mistkübel, zudem kümmere sich der Bauhof regelmäßig um das Gelände. „Das vorgeworfene Ausmaß ist bei uns als Gemeinde nicht wahrnehmbar“, erklärt Müller. Die Beschwerdeführerin habe er zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.

© KK Paternions Bürgermeister Manuel Müller kennt die Vorwürfe, verweist aber auf Hundesackerlspender und regelmäßige Kontrollen durch den Bauhof

Die Nutzung durch Hunde sei mit den Grundeigentümern und den Fischereiberechtigten abgestimmt worden. Hunde dürfen derzeit auch ins Wasser. Die Gemeinde will die Lage weiter beobachten und bei Bedarf reagieren. Müller appelliert an Hundebesitzer, ihre Tiere unter Kontrolle zu halten und deren Hinterlassenschaften zu entfernen. Zugleich seien alle Besucher gefordert, aufeinander Rücksicht zu nehmen.