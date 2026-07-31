Wohl zum ersten Mal in Österreich wird in einer Bankfiliale getanzt: „Rave Eisen“ macht am 7. August die Raiffeisenfiliale in Straßgang zur Party-Location.

Schon bei der Eröffnung der Raiffeisenbank Graz-Straßgang wurde zwischen Kontoauszug und Überweisung aufgelegt – nun wird bei „Rave Eisen“ abgefeiert

Einen Bausparvertrag abschließen, Bargeld abheben, über Fonds sprechen – und ordentlich abtanzen. Auch das kann man in einer Bankfiliale machen, zumindest am Freitag, den 7. August, wenn erstmals in einer österreichischen Bank zum Rave geladen wird. „Rave Eisen“ heißt diese ganz besondere Party-Premiere, für die sich die Raiffeisen Bank, die Agentur Jack Coleman und die Grazer Partyreihe „Pop-up Raves“ zusammengetan haben. Getanzt wird in der Raiffeisenbank Graz-Straßgang nach Bankenschluss – von 18 bis 22 Uhr abends.

Junge Menschen in die Filiale bringen

Wie man auf so eine Idee kommt? „Wir überlegen ständig, wie wir die junge Zielgruppe als Bank am besten erreichen können“, sagt Filialleiterin Natalie Kollmann. Gemeinsam mit der Agentur Jack Coleman, die auch die Wiedereröffnung der frisch umgebauten Filiale im November begleitet hat, kam man dann auf die „Pop-up Raves“, die sich gerade in Graz großer Beliebtheit erfreuen. Und auch der Name „Rave Eisen“ war schnell gefunden.

Ein Rave in einer Bank, gibt es da keine Sicherheitsbedenken? „Natürlich war zuerst eine gewisse Skepsis da, aber wir haben alles professionell geplant und setzen natürlich Securitys ein“, sagt Kollmann. Außerdem sei die Party ja um 22 Uhr schon wieder zu Ende. Gefeiert wird im Foyer, der Service-Infopoint wird zum DJ-Pult umfunktioniert, und wer beim Tanzen auch Geld abheben möchte, kann das auch tun, die Selfservice-Geräte bleiben in Betrieb.

Die Premiere ist längst ausverkauft. Sie dürfte tatsächlich die erste Veranstaltung dieser Art in einer Bankfiliale sein, zumindest in Österreich. „Wir sind mit dieser Aktion ‚First Mover‘“, sagt auch Wolf. Die letzte aber möglicherweise nicht: „Wenn es gut läuft, könnte es gut sein, dass wir das Konzept auf andere Filialen ausrollen.“ In der Straßganger Bank fiebert man dem Rave schon entgegen. „Unsere Jugendberater können es schon kaum erwarten, aber auch ältere Kolleginnen werden dabei sein“, sagt Kollmann: „Und für die Gäste wird es auf jeden Fall ihr außergewöhnlichstes Bankerlebnis diesen Sommer werden“, ist sie sich sicher.