Sportpark-Boss Daniel Greiner verrät, wie der Kontakt zustande kam, wie oft Real das Stadion begutachtete und welche Wünsche die spanische Delegation hat.

Bayern München, Paris Saint-Germain, die Nationalteams von Österreich und Deutschland, Chelsea – und nun bereits zum zweiten Mal Real Madrid. Die Liste der großen Namen, die im Wörthersee Stadion aufliefen, ist sehr prominent. „Das ist natürlich ein riesiges Plus. Solche Klubs im Lebenslauf des Stadions zu haben, hilft uns für die Zukunft enorm“, sagt Sportpark-Manager Daniel Greiner mit Blick auf Samstag.

30.000 Fans werden erwartet, wenn um 18 Uhr Real Madrid und Fiorentina aufeinandertreffen. Für die meisten Besucher beginnt das Spektakel mit dem Anpfiff. Für die Sportpark-Crew ist zu diesem Zeitpunkt der Großteil der Arbeit längst erledigt. „Mit den Spaniern stehen wir seit einigen Monaten in Kontakt.“ Zustande kam dieser über die frühere Agentur SLFC (Salzburger Land Fußball Camp), die 2024 von der deutschen Agentur Onside Sports übernommen wurde. „Onside greift nun auf dieses Netzwerk zurück. Wir wurden gefragt, ob ein Termin in den ersten Augustwochen möglich wäre. Relativ kurzfristig fiel die Wahl dann auf den 1. August.“

Real inspizierte dreimal

Der Sportpark ist für die Durchführung verantwortlich. Heißt: Die gesamte Infrastruktur muss reibungslos funktionieren – von Tonanlage, Videowall und Netzwerk über das Zutrittskontrollsystem bis zu den Notstromaggregaten. Und vor allem muss der Rasen passen. Gleich dreimal schickte Real Madrid vorab Inspektoren nach Klagenfurt. Ende Juni flogen beim „Masters of Dirt“ die Motocross-Maschinen über Rampen nicht nur durch die Luft, sondern beanspruchten auch den Rasen. „Er hatte deutliche Gebrauchsspuren“, bestätigt Greiner. In der Woche war es sehr heiß, die erhitzten Abdeckplatten lagen fünf, sechs Tage auf dem Rasen, dem Luft und Licht fehlten. „Einige Stellen waren verbrannt. Unsere Greenkeeper haben danach herausragende Arbeit geleistet. Jetzt haben wir wieder ein Spielfeld auf Europacup-Niveau – grün, dicht und eben.“

1 / 17 7. September 2007: Das Wörthersee Stadion wird eröffnet © GEPA pictures

Kaum Extrawünsche

Die Qualität des Rasens spielt für die Königlichen eine Hauptrolle. „Wir haben sogar genaue Vorgaben bekommen, wann bewässert werden soll – vor dem Aufwärmen, kurz vor Spielbeginn und in der Halbzeit.“ Starallüren? Fehlanzeige. Sonstige Extrawünsche: „Praktisch keine“, sagt Greiner. „Real und Fiorentina sind ausgesprochen angenehm und zuvorkommend. Gewünscht wurden lediglich mehr Massageliegen und zusätzliche Physioräume.“

Die Delegation aus Madrid nahm aber nicht nur das Stadion unter die Lupe. Auch Hotel und Flughafen wurden besichtigt, Flugzeiten und Landegenehmigungen abgestimmt. „Auch die Polizei war von Beginn an eingebunden.“ Der Mannschaftsbus wird von Velden bis zum Stadion und nach dem Spiel weiter zum Flughafen eskortiert. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen ein perfektes Umfeld schaffen, damit Klubs und Agenturen Klagenfurt und Kärnten in bester Erinnerung behalten – und gerne wiederkommen.“

© Wolfgang Jannach Sportpark-Geschäftsführer Daniel Greiner (links, mit KFV-Geschäftsführer Richard Watzke)

Alle riefen an und wollten Tickets

Für Greiner ist die Rückkehr der Königlichen ein starkes Signal. „Real ist der größte Klub der Welt und nach Trainer José Mourinho bereits zum zweiten Mal hier. Irgendetwas dürften wir also richtig machen, sonst würden sie nicht wiederkommen.“ Mehr Anfragen für Spiele oder Konzerte lösten solche Großveranstaltungen zwar nicht aus. „Wir stehen ohnehin laufend mit den großen Agenturen in Kontakt. Die Branche ist überschaubar.“ Deutlich häufiger klingelte zuletzt allerdings das Telefon im Sportpark-Büro. „Vor allem wegen Tickets“, schmunzelt Greiner. „Damit haben wir aber nichts zu tun.“ Ebenso wenig wie mit Verkehrskonzept oder Sicherheitskontrollen. „Das liegt alles in der Verantwortung des Veranstalters.“ Also der Agentur Onside.

Einlass am Samstag ist um 16 Uhr. Alle Kassen und Eingänge sind geöffnet. Greiner empfiehlt, rechtzeitig anzureisen. „Neben den Tickets werden auch die Taschen kontrolliert. Das ist vorgeschrieben und unerlässlich. Das nimmt Zeit in Anspruch, ist aber wichtig. Die Zuschauer sollen sich sicher fühlen.“ Und einen Fußballabend erleben, der lange in Erinnerung bleiben soll.