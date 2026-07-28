Wie im Backofen könnte man sich in den kommenden Tagen in der Steiermark fühlen, bis zu 37 Grad kann es zum Wochenende hin bekommen. Heißester Tag: der Freitag.

„Heiß, heißer, am heißesten“ lautet das Motto bei einem Blick auf die Wetterprognosen in der Steiermark für die kommenden Tage. Im Süden Europas toben aufgrund von Hitzewelle und Trockenheit seit Tagen zahlreiche Waldbrände.

Ab Mittwoch geht die Anzeige am Thermometer wie prognostiziert stetig nach oben, kündigt Hannes Rieder, Meteorologe von der Geosphere Austria, an. „Der nächste Schwall Hitze kommt.“ Am Dienstag bewegen sich die Temperaturen in der Steiermark noch um die 30 Grad, wie er sagt, größtenteils bleiben die Höchstwerte noch darunter. Ab Mittwoch bringt die Sonne dann die grüne Mark zum Glühen.

In den Niederungen ist in der Wochenmitte bereits mit Höchstwerten von bis zu 33 Grad zu rechnen, ab Donnerstag steigen die Temperaturen im Grazer Raum dann bereits auf bis zu 35 Grad. In Bad Radkersburg könnte in den kommenden Tagen ein neuer Juli-Rekord aufgestellt werden, so Rieder. „Von den historischen Höchstwerten sind wir aber doch ein Stück weg – und die Hitzewelle im Juni war schlimmer.“

37 Grad – Freitag wird wärmster Tag

Laut Prognosen zeichnet sich der Freitag im Moment als wärmster Tag der Woche ab, unter 600 Metern Seehöhe wird die Temperaturanzeige an mehreren Orten in der Steiermark die 35 Grad übersteigen. In Graz kündigen sich Höchstwerte von 37 Grad an.

Am Wochenende kündigt sich dann zumindest leichte Entspannung an, eine schwache Störung bringt laut Rieder punktuell Schauer und Gewitter. „Durch die Hitze können diese durchaus heftig ausfallen, aber wir rechnen nicht mit einer großflächigen Gewitterfront.“ Vor allem in der Obersteiermark könnten Schauer zumindest ein wenig „Abkühlung“ bringen, heiß bleibt es weiterhin. Auch in Graz könnte es am Wochenende in den Abendstunden regnen. Donnerstag und Freitag bleiben steiermarkweit gewitterfrei, ergänzt der Meteorologe.

Hitzewelle trotzen: Viel trinken, Räume abdunkeln

Klimatologisch sei der Zeitpunkt für die Hitzewelle durchaus innerhalb der Norm, so Rieder. „Wir haben jetzt gerade mit den Hundstagen den Höhepunkt des Sommers erreicht.“

Hitze stellt eine große Belastung für den Körper dar, kleine Alltagsentscheidungen können helfen, die hohen Temperaturen dennoch gut wegzustecken. Neben regelmäßiger Flüssigkeitszufuhr und leichter Kost helfen das Abdunkeln der Wohnung und der Aufenthalt in Innenräumen während der größten Hitze.