Dorfgreißlerei in Stubenberg soll Nah&Frisch-Markt werden

Die ehemalige Dorfgreißlerei am Hauptplatz in Stubenberg steht vor einem Wandel. Um die Nahversorgung aufrechtzuerhalten, soll aus dem Geschäft ein Nah&Frisch-Markt werden – vorausgesetzt, es findet sich ein neuer Pächter.

In und vor der Dorfgreißlerei in Stubenberg fehlt seit Monaten das geschäftige Leben eines Nahversorgers

Schluss, aus, vorbei. Das hieß es im April dieses Jahres über die Dorfgreißlerei am Hauptplatz in Stubenberg. Monika Götzl verabschiedete sich nach 45 Jahren „endgültig in den Ruhestand", teilte die Geschäftsführerin damals via Facebook mit. Seitdem hat man sich in der Gemeinde um neue Pächter für den letzten Nahversorger im Ortszentrum bemüht – vergebens.

Nun kommt mit der Kastner Gruppe neue Bewegung ins Spiel, denn aus dem privat geführten Nahversorger soll ein Nah&Frisch-Markt werden. „Wir sind schon seit vier, fünf Monaten mit den Hausbesitzern in Kontakt“, erklärt Helmut Klenner, Abteilungsleiter Vertrieb für den Süden und Südosten der Steiermark über die Bemühungen der Kastner Gruppe, das Geschäft neu zu beleben.

Ähnlich wie zuletzt in Ottendorf an der Rittschein gibt es bereits ein paar Bewerber, die als Pächter des geplanten Nah&Frisch in Erscheinung treten wollen, einzig die Finanzierung ist noch unsicher. Denn die Kastner Gruppe wird die alte Dorfgreißlerei nicht kaufen, sondern den neuen Besitzer nur „unterstützen“.

Etablierter Standort, regionales Sortiment

Das heißt, dass man das Geschäft mit Ware aus dem Zentrallager in Jennersdorf versorgt, bei unternehmerischen Fragen mit Schulungen weiterhilft oder auch das Geld für die erste Befüllung der Regale mit frischer Ware vorstreckt. In Stubenberg will man allerdings weitgehend am bisherigen Konzept festhalten und „sehr stark auf Regionalität“ setzen, so Klenner. Gleichzeitig nimmt er die Politik in die Pflicht, die sich in Bezug auf Nahversorger endlich um ein attraktives „Förderwesen“ bemühen müsse.

© KLZ / Moritz Weinstock Stubenberg-Bürgermeister Thomas Hirzberger bemüht sich, den Hauptplatz auch mit einem neuen Nahversorger am Leben zu halten

Stubenbergs Bürgermeister Thomas Hirzberger erklärte, dass man beim Thema Finanzierung „im Rahmen unserer Möglichkeiten“ helfen wolle. Grundsätzlich sei man derzeit mit dem Land Steiermark dabei, die „Ortskernentwicklung“ voranzutreiben. Der Hauptplatz spiele dabei eine wesentliche Rolle „für das ganze Gemeindeleben“.

Denn insbesondere ältere Menschen, die im Ortskern ihren Lebensmittelpunkt haben, bräuchten ein Lebensmittelgeschäft mit entsprechenden Angeboten in Laufnähe. „Ich bin sehr froh, dass wir mit dem ADEG einen Nahversorger haben im Ort, der super funktioniert“, so der Bürgermeister. Allerdings decke dieser den Bedarf noch nicht ausreichend ab.

Im Facebook-Posting der Gemeinde hebt man jedenfalls den „etablierten Standort“ als Vorteil hervor, um neue Pächter für die ehemalige Dorfgreißlerei zu finden.

Gegenpol zu großen Supermarktketten

Weil sich große Supermarktketten immer weiter an die Stadtränder bewegen würden, so Klenner, müsse man Gegenpole setzen, um Innenstädte weiter attraktiv zu halten.

Dazu gehört auch, das Konzept „Nahversorger“ weiterzudenken, etwa durch eine „Shop in Shop“-Idee, welche die Kastner Gruppe verfolgt. Mehr wolle man aber noch nicht verraten. Der Handel mit Tabakware, wie bis zuletzt in der Dorfgreißlerei, soll aufrecht bleiben, auch eine Postannahmestelle sei denkbar. Ideen gibt es viele, nur eine neue Chefin oder ein Chef fehlen noch.