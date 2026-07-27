Schüsse vor US-Konsulat im kanadischen Toronto

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist Montagfrüh (Ortszeit) vor dem US-Konsulat in der Innenstadt von Toronto mindestens ein Schuss abgefeuert worden. Verletzte gab es nach Angaben der kanadischen Polizei keine. Polizeibeamte, die durch den Knall eines Schusses alarmiert worden waren, gaben an, vor dem Gebäude an der University Avenue Schussspuren gefunden zu haben. Die Polizei teilte mit, dass ein weißer Pkw gesehen wurde, der vom Tatort floh.

© APA/AFP Toronto Police officers work around the scene of a shooting at the US Consulate in Toronto, Canada, on March 10, 2026. Shots were fired at the US consulate in Toronto early Tuesday but no one was injured, police said, days after Middle East war protests outside the building. The Toronto Police Service said it received reports of a firearm being discharged at the consulate before dawn in the downtown area of Canada's largest city. (Photo by Cole BURSTON / AFP)