Rumänien schaltet wegen Donau-Niedrigwassers Atomreaktor ab

Rumänien schaltet wegen des niedrigen Wasserstands der Donau ab Dienstag einen seiner beiden Atomreaktoren ab. Das Energieministerium in Bukarest teilte am Montag mit, die Maßnahme diene dem Schutz der Kühlsysteme. Der Pegel des Flusses sei auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren gesunken. Der staatliche Betreiber Nuclearelectrica verfügt über zwei Reaktoren mit einer Leistung von jeweils 706 Megawatt, die etwa ein Fünftel der rumänischen Stromproduktion ausmachen.

© APA/AFP A general view of Cernavoda Nuclear Power Plant (CNE Cernavoda) in Cernavoda city, next to Danube-Black Sea channel September 3, 2025. The Nuclear Power Plant in Cernavod? is the only nuclear power plant in Romania. It produces around 20% of the country's electricity. The nuclear plant uses CANDU (Canada deuterium uranium) reactor technology from AECL (Atomic Energy of Canada Limited). The initial plan was to build four units, and schedule their startup from 1985 onward. A fifth unit was subsequently planned on the direct orders of Communist leader Nicolae Ceausescu. Units 1 and 2 are currently operational. Three more partially completed CANDU reactors exist on the same site, numbered Unit 3 to Unit 5. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)