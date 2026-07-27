Weltweite HIV-Epidemie droht wieder aufzuflammen

Die Vereinten Nationen (UNO) warnen vor einem Wiederaufflammen der weltweiten HIV-Epidemie aufgrund deutlicher Einschnitte bei den Finanzmitteln. Die Gelder seien im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar gesunken und hätten damit den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten erreicht, teilte die UNO-Organisation UNAIDS am Montag zum Auftakt der Internationalen Aids-Konferenz in Brasilien mit.

© APA/dpa Deutliche Einschnitte bei Finanzmitteln gegen Aids