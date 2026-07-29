Nach 23 Jahren muss sich die Wasserrettung in St. Andrä von ihrem Einsatzfahrzeug trennen. Gemeinsam mit Content-Creatorin Bianca Puschl haben sie einen Spendenaufruf gestartet.

„Schweren Herzens mussten wir uns nach 23 Jahren zwangsweise von unserem Mazda trennen. Nun stehen wir mitten in der Sommersaison ohne unser Einsatzfahrzeug da und bemühen uns händeringend um einen Ersatz, um unsere Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten“, schrieb die Wasserrettung St. Andrä im Lavanttal kürzlich auf ihrer Facebook-Seite.

Eigentlich war eine Neuanschaffung erst für 2027 geplant. „Wir mussten die Ersatzbeschaffung immer wieder verschieben, weil wir einen Großteil der Kosten selbst aufbringen müssen. Solange das Fahrzeug nach allen Prüfungen gefahren ist, haben wir versucht, damit auszukommen“, erklärt Einsatzstellenleiter Christian Hafner. Bei der Begutachtung in der Werkstatt zeigte sich jedoch das ganze Ausmaß der Schäden. „Es wurden deutlich mehr Mängel festgestellt. Eine Reparatur wäre wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll gewesen – dafür hätten wir sogar das bereits angesparte Geld für ein neues Fahrzeug aufbrauchen müssen“, so Hafner.

© KK/Privat Ein Teil der Wasserrettung St. Andrä

Zwar steht noch ein zweites Fahrzeug zur Verfügung, doch dieses reicht für den laufenden Betrieb bei weitem nicht aus. Gerade in den Sommermonaten finden oft vier bis fünf Termine an einem Wochenende statt. „Schon bisher mussten wir häufig mit Privatfahrzeugen aushelfen. Jetzt ist unser Betrieb massiv eingeschränkt. Wir versuchen, das verbliebene Einsatzauto möglichst verfügbar zu halten, falls ein Notfall eintritt. Einsätze haben natürlich oberste Priorität“, schildert Hafner. Um möglichst rasch Ersatz beschaffen zu können, wurde ein Spendenaufruf mit dem Ziel von 10.000 Euro gestartet. Für ein zweckmäßiges Einsatzfahrzeug rechnet die Wasserrettung mit Kosten von rund 55.000 Euro.

Unterstützung erhielten sie von Fotografin und Content-Creatorin Bianca Puschl. „Christian hat mich gefragt, ob ich die Wasserrettung mit einem Foto für einen Flyer unterstützen könnte, eigentlich um weiteres Geld für die neue Einsatzstelle zu sammeln. Kurz vor dem Termin habe ich gesehen, dass das Einsatzauto den Geist aufgegeben hat. Da habe ich spontan vorgeschlagen, ein lustiges Video daraus zu machen – und die Wasserrettung war sofort dabei“, erzählt die Griffnerin.

© KK Einsatzstellenleiter Christian Hafner

Das Video entwickelte sich rasch zum Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden mit der Hilfsbereitschaft der Menschen. Es freut mich, dass ich einem freiwilligen Verein unter die Arme greifen konnte. Die Mitglieder investieren unglaublich viel Zeit, Energie und auch eigenes Geld, um anderen helfen zu können“, sagt Puschl.

© KK/Jasmin Stanonik Bianca Puschl

Die Wasserrettung St. Andrä zählt rund 200 Mitglieder 62 davon aktiv im Einsatzdienst. Ein Großteil der Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln und durch ehrenamtliches Engagement. Nun hofft die Einsatzstelle auf breite Unterstützung aus der Region. „Schon mit der Mindestspende von fünf Euro kann jeder helfen. Wenn nur jeder zehnte Lavanttaler fünf Euro spendet, wäre das neue Einsatzfahrzeug finanziert“, appelliert Hafner. Hier geht es zum Spendenaufruf: https://gofund.me/4d46de740