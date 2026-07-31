Millionen-Deals und Schnäppchen: Das sind die neuen Bundesliga-Gesichter

Vor allem Salzburg hat kräftig in den Kader investiert. Noch eher ruhig ging es in Wien zu. Eine Zwischenbilanz der Transferzeit.

Mit dem Start in die neue Bundesliga-Saison präsentieren die zwölf Oberhaus-Vereine eine Art Zwischenbilanz ihrer bisherigen Transferaktivitäten. Wenn das Transferfenster Anfang September schließt, werden fünf Runden absolviert sein. Es ist davon auszugehen, dass bis dahin mancherorts bereits wieder neuer Handlungsbedarf entstanden ist oder Lücken dann geschlossen werden, die vorerst in der Hoffnung offengelassen wurden, dass der Markt auf der Zielgerade der Transferzeit so manches Schnäppchen hergibt.

An neuen Gesichtern, welche die Liga bereichern sollen, mangelt es aber auch mit Zwischenstand Ende Juli nicht. Als besonders umtriebig erwies sich nach drei verpassten Meistertiteln in Serie Salzburg, wo Sportdirektor Marcus Mann in seiner ersten sommerlichen Übertrittsperiode dem Kader einen neuen Anstrich verpasste und dafür auch ordentlich Geld in die Hand nahm. Heraus kam ein bunter Mix aus bekannten Namen wie Goalgetter-Routinier Haris Tabakovic, Nikolas Veratschnig oder Abubakr Barry und Akteuren, die sich hierzulande erst vorstellen müssen. Kolportierte sieben Millionen Euro Ablöse wurden etwa in Innenverteidiger Kévin Boma investiert. Mit dem Schweizer Dominik Schmid kam ein erfahrener Linksverteidiger, aber auch Rohdiamanten wie Martosz Mazurek oder Filip Matijasevic hoffen auf ein ähnlich taugliches Sprungbrett gesetzt zu haben wie zahlreiche bei den „Bullen“ engagierte Akteure vor ihnen. Ein Investment von kolportierten 33,5 Millionen Euro lässt Salzburg mutmaßlich in die Rolle des ersten Jägers schlüpfen.

© GEPA Yvan Dibango kam aus der Ukraine zum LASK

Mit Meister LASK probiert es auch der Gejagte mit Neuzugängen, die die Liga kennen, und solchen, die unter die Kategorie Aktien fallen. Ramiz Harakaté (GAK), der allerdings mit Kreuzbandriss ausfällt, Alessandro Schöpf (WAC) und Ex-Rapidler Robert Ljubicic demonstrierten ihr Können bereits andernorts in Österreich. Die neuen Legionäre Manoel Verhaeghe, Yvan Dibango und Miguel Freckleron wollen sich in Linz indes ins Rampenlicht spielen.

© GEPA Tonni Adamsen geht für Rapid auf Torejagd

Eher ruhig gingen es bislang die beiden Wiener Vereine an. Nach dem Kaufrausch im vergangenen Sommer weist Rapid mit Stürmer-Routinier Tonni Adamsen lediglich einen namhaften Neuzugang auf. Lokalrivale Austria engagierte ablösefrei die beiden Deutschen Julian Hettwer und Jonas Feddersen sowie den Nigerianer Ibrahim Buhari.

© GEPA Hoffenheim-Talent Precious Benjamin soll sich in Lustenau weiterentwickeln

Der entthronte Meister SK Sturm holte mit Nelson Weiper den Marktwert-Kaiser unter den neuen Bundesliga-Gesichtern ins Land. Der Stürmer weist laut „Transfermarkt“ einen Wert von sieben Millionen Euro auf. Er führt damit eine ganze Riege an Leihgaben an, die in der rot-weiß-roten Beletage den berühmten nächsten Schritt gehen sollen. Ob Tormann Armin Pecsi (Liverpool) in Hartberg, Pape Sissoko (Stade Reims) in Ried oder Michael Olakigbe (Brentford) bei der WSG Tirol – die Bundesliga ist weiterhin ein Tummelplatz für ambitionierte Junglegionäre. Den Vogel schießt diesbezüglich bislang Aufsteiger Austria Lustenau mit gleich vier leihweisen Zugängen aus anderen Ländern ab – darunter die beiden 19-jährigen Hoffenheim-Akteure Precious Benjamin und Emmanuel Chukwu.

© GEPA Otar Mamageishvili ist der Zwillingsbruder von Sturms Gizo Mamageishvili

Aber internationale Neuzugänge müssen keineswegs geborgt sein, um die Bundesliga als Sprungbrett wahrzunehmen. Petar Petrovic gab Sturm gegenüber anderen Angeboten den Vorzug, auch Luis Balbo ist als 20-Jähriger in einem entwicklungsfähigen Alter. Der GAK hofft mit Anthony Smits, Liam Hermesh und Ismael Guerti auf eine ähnliche Trefferquote in Sachen Importe wie in der Vorsaison. Der Argentinier Agustin Urrutia soll in Hartberg für Torgefahr sorgen. Der WAC holte originellerweise mit Otar Mamageishvili den Zwillingsbruder von Sturm-Kicker Gizo Mamageishvili. Im Sommerschlussverkauf werden wohl noch einige Akteure den Weg neu in die Liga finden und versuchen das Erbe letztjähriger Volltreffer wie Kerim Alajbegovic (Salzburg) oder Kingstone Mutandwa, dem immerhin 14 Saisontore für Ried gelangen, anzutreten.