„Es darf nicht mehr passieren, dass untereinander gestritten wird“

Wenn ich Teamkollegen frage, wer von Ihnen der angenehmere Zimmerkollege ist – wer gewinnt die Abstimmung? MARKUS PINK: Ich! Nico hat ja nie einen fixen. NICOLAS WIMMER: Jetzt hab‘ ich Nikolas Polster, wobei Pinki und ich eine gute Zimmerkonstellation wären. Es hat sich nur noch nicht ergeben.

Wer zahlt mehr in die Mannschaftskasse ein? PINK: Eigentlich keiner von uns. Wir sind disziplinierte Spieler, kommen immer pünktlich, wissen, wann wir wo zu sein haben und haben unsere sieben Zwetschken beisammen. Deshalb zahlen wir nur das Nötigste ein, also diesen Fixbetrag. Wir sind beide gut erzogen. WIMMER: Stimmt absolut, wobei eine Kleinigkeit gibt es bei mir, aber dann geht‘s primär um die kassierte gelbe Karte. Ansonsten gibt es bei uns zweien keine Ausschreitungen.

Wer ist der typischere Fußballer von Ihnen? PINK: Niemand von uns, würde ich behaupten. WIMMER: Wir hatten ja beide nicht den typischen Fußballerweg, mit langer Zeit in der Akademie und Profi seit der Jugend. Wir schätzen es daher anders als jene, die ihr Leben lang Fußball gespielt haben. Das hat es teilweise sicher auch schwieriger gemacht. PINK: Es war eben oft Geduld gefragt. Daher haben wir auch einen anderen Respekt und eine andere Wahrnehmung zum Fußball. Wir sind hacklig, wenn es um Fußballerbezeichnungen geht, da wir keine klassischen Fußballer sind und so auch nicht in Verbindung gebracht werden wollen.

Zwei, drei Wörter, die Sie beschreiben? WIMMER: Humorvoll, kleiner Platzhirsch und ehrgeizig. PINK: Ruhepol und humorvoll.

Gibt es Rituale oder Running-Gags, die Außenstehende niemals verstehen würden? PINK: Für Außenstehende ist es vielleicht unser Fußballerhumor. Was wir ernst oder weniger ernst meinen. Da komme ich auf das Zweideutige zurück.

Was bewundern Sie am anderen – sportlich und menschlich? WIMMER: Seine Torgefährlichkeit, seine Torausbeute und seine Kaltschnäuzigkeit. Er ist ein enorm wichtiger Faktor in der Mannschaft. Auch wenn er mal nicht am Platz steht, hat er eine gute Energie und er lässt sich nie hängen. Und man kann sich auf und neben dem Platz hundert Prozent auf ihn verlassen. Bei ihm weiß man, was man bekommt. Menschlich ist er enorm hilfsbereit und offen für alle Probleme. PINK: Nicos Kopfballspiel, seine Zweikampfstärke und sein Seitenwechselspiel mit dem linken Fuß. Menschlich die Ruhe, die er ausstrahlt.

Wer hat den besseren Humor? WIMMER: Beide hervorragend! Pinki hat einen eigenen Humor. Er kann sehr zweideutig sein, sodass ihn nicht jeder versteht. Ich habe einen trockenen Schmäh und immer einen guten Spruch auf Lager. PINK: Das kann ich nur bestätigen. Er spricht zwar nicht äußerst viel, aber das, was er sagt, ist äußerst lustig und so nimmt er die ganze Truppe mit.

Wenn Sie gemeinsam einen Roadtrip machen würdet: Wer fährt, wer navigiert? PINK: Ich sitze seit 17 Jahren so viel im Auto, ich würde fahren. WIMMER: Ich navigiere, mein Orientierungssinn ist ganz gut. Ich weiß auch immer ganz genau, wo die Fußballplätze sind, wenn wir in den Stadien waren.

Wer würde bei einer Quizshow besser abschneiden? PINK: Nico! Bei mir kommt‘s auf die Fragen an (lacht). WIMMER: Nein, absolut keine Chance. Wobei bei Smart10 wäre ich dabei, da geht‘s zu zweit.

Wer würde eher bei einem Reality-Format mitmachen? PINK: Nicht mit mir! Nico, das ist dein Part. WIMMER: Das wäre wohl wirklich ich, weil ich im Trash-TV voll drinnen bin. Ich habe das irgendwann ins Spiel gebracht und seitdem schau ich es mit meiner Frau ziemlich oft.

Wo würde man Sie also wirklich sehen? WIMMER: Ich denke im Sommerhaus der Stars. PINK: (lauter Lacher).

Dann gehen wir doch vom Stichwort Reality zum Bundesligastart. Der Cup war souverän. Im Sommer gab es einen großen Umbruch, wie sieht die Erwartungshaltung aus? PINK: Unser Ziel in der Vorbereitung ist es gewesen, ein Kollektiv zu werden – und ja, das braucht garantiert seine Zeit. Da werden wir jetzt am Sonntag sehen, in welchen Bereichen wir noch ansetzen müssen. Die ersten Spiele sind immer schwierig, weil man nie genau weiß, wo man tatsächlich steht – auch wie alles innerhalb der Mannschaft fruchtet. Die Kunst ist es, alle auf einen Nenner zu bekommen. WIMMER: Und wir wollen ganz klar besser abschneiden als letzte Saison. Es darf nicht mehr passieren, dass am Platz jeder gegen jeden kämpft, untereinander gestritten wird und Fehler immer auf andere abgeschoben werden. Das hat man auch von außen so wahrgenommen.

Gibt es etwas, das sich im Vergleich zur vergangenen Saison bereits spürbar verändert hat? WIMMER: Es war sofort spürbar, dass die Neuzugänge frischen Wind reingebracht haben. Ich bin jetzt so ehrlich, dass wir wahrscheinlich letzte Saison irgendwie vom Cupsieg gezehrt haben. Dann denkt man sich, wird schon gehen, und irgendeiner von den starken Einzelspielern wird die Partie schon zu unseren Gunsten entscheiden. Wir haben völlig darauf vergessen, dass wir als Mannschaft funktionieren müssen. Das waren die größten Fehler, die man machen konnte. Aktuell sieht die Sache ganz anders aus und vielleicht ist das unser großer Pluspunkt.

Wie würden Sie den Charakter dieser Mannschaft beschreiben? WIMMER: Hungrig! Wir haben einige neue jungen Spieler, ohne viel Bundesligaerfahrung dazubekommen. Jeder will sich entwickeln und etwas erreichen. PINK: Es herrscht eine funktionierende Hierarchie in der Mannschaft. Viele Spieler wissen, wo sie sich unterzuordnen haben, denn letzte Saison hat uns das gefehlt. Und das ist eine wichtige Komponente.

Herr Wimmer, Sie sind der Kapitän. Markus Pink und Simon Piesinger sind ihre Co-Kapitäne. Gute Wahl, oder? WIMMER: Ich sehe mich sowieso nicht als Alleinentscheider. Am Feld trage ich die Schleife und versuche, die Dinge zu regeln. In der Kabine bin ich extrem dankbar, Pinki und Piesi an meiner Seite zu haben. Allein wäre das schwierig zu stemmen. PINK: Wenn ich was zu sagen habe, dann mach ich es. Wir decken als Dreierkonstellation vieles ab, jeder bringt sich ein. Wir stehen gemeinsam hinter der Aussage, die einer trifft.