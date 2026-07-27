Alte Villacher Kirchtagstradition bekommt einen neuen Meister

Seit mehr als 45 Jahren sind der Schmied Jakob Durchner und der Schuhmacher Sepp Götz am Jakobimarkt am Villacher Kirchtag vertreten und fürs „Bierstacheln“ bekannt. Letzteres übernimmt jetzt ein Schüler Durchners.

Traditionen haben am Villacher Kirchtag einen besonderen Stellenwert. Eine davon ist der Jakobimarkt am Kirchtagsmontag, der seit 1980 auf Initiative der Villacher Bauerngman am Oberen Kirchenplatz stattfindet. Urkundlich erwähnt wurde der Handwerksmarkt erstmalig allerdings schon im Jahr 1225, geriet dann aber jahrhundertelang in Vergessenheit. Heute werden am Jakobimarkt „alte Gewerbe“ präsentiert: Gürtler, Drechsler und Punzierer zeigen ihre Handwerkskunst, und auch Schmied Jakob Durchner (78) und Schuhmacher Sepp Götz (67) sind am Markt vertreten. Sie bringen den begeisterten Besucherinnen und Besuchern seit mehr als 45 Jahren nicht nur ihr Handwerk näher, sondern sind auch für das sogenannte „Bierstacheln“ bekannt.

Die nächste Generation übernimmt

Für Durchner wurde die Arbeit am Jakobimarkt in den vergangenen Jahren altersbedingt zunehmend anstrengend, weshalb er auf der Suche nach einem Nachfolger war. Fündig wurde er bei Günther Faul (49), der ebenfalls als Schmied in Villach tätig ist und schon in Berufsschulzeiten ein Schüler Durchners war. Faul sei „schon immer sehr interessiert an den alten Schmiedetechniken“ gewesen, wie Durchner schnell erkannte: „Günther interessiert sich wirklich für die Schmiedekunst, das ist das Um und Auf für den Jakobimarkt.“ Für ihn ist Faul somit der „perfekte Nachfolger, um den Menschen, die den Markt von nah und fern besuchen, die Schmiedekunst näherzubringen.“

© KLZ/Alexandra Pöcher Jakob Durchner (vorne) und Sepp Götz können als die „Jakobimarkt-Urgesteine“ bezeichnet werden

Viele kommen jedoch zum Stand an den Rautterbrunnen, um einen besonderen Schluck Bier zu genießen, denn auch das „Bierstacheln“ hat Faul von Durchner übernommen. Wenn die Kirchtagsobfrau, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser gegen 10.30 Uhr den Bieranstich am Stand von Durchner, Faul und Götz vollzogen hat, wird das frisch gezapfte Bier direkt im Glas „gestachelt“. Hierfür wird ein Metallstab in der Feuerstelle auf 700 bis 800 Grad erhitzt und im Anschluss in das Bier getaucht: „Dadurch wird der Restzucker im Bier karamellisiert und das Bier bekommt eine feine Karamellnote. Früher wurde das auch in Gaststätten oft gemacht“, erklärt Durchner.

1 / 2 Der heiße Metallstab wird in das Bier getaucht © KLZ/Alexandra Pöcher

Seit Generationen mit dem Beruf verbunden

Das Unternehmen „Kunstschmiede und Metallbau Faul“ wurde im Jahr 1976 gegründet, Günther Faul führt es in zweiter Generation. Für ihn ist das Besondere an seinem Beruf, dass er sich „künstlerisch ausleben kann“ sowie das kreative Gestalten aus eigener Hand. Jakob Durchners „Werkstätte für Metallkunst“ wurde 1908 von seinem Großvater gegründet. Er selbst übernahm das Unternehmen 1972 von seinem Vater.