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Modi verspricht Reform von Prüfungen im Bildungssystem
Indiens Premierminister Narendra Modi hat nach dem Rücktritt des Bildungsministers infolge der Proteste der Kakerlaken-Bewegung eine Reform von Prüfungen im Bildungssystem angekündigt. Mit der Aufgabe werde sich eine Taskforce unter Leitung von Nandan Nilekani, dem Mitbegründer des indischen IT-Riesen Infosys, befassen, sagte Modi am Sonntag in einem Onlinevideo. "Unser Prüfungssystem muss verlässlich sein", sagte der hindu-nationalistische Politiker.