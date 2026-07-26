Modi verspricht Reform von Prüfungen im Bildungssystem

Indiens Premierminister Narendra Modi hat nach dem Rücktritt des Bildungsministers infolge der Proteste der Kakerlaken-Bewegung eine Reform von Prüfungen im Bildungssystem angekündigt. Mit der Aufgabe werde sich eine Taskforce unter Leitung von Nandan Nilekani, dem Mitbegründer des indischen IT-Riesen Infosys, befassen, sagte Modi am Sonntag in einem Onlinevideo. "Unser Prüfungssystem muss verlässlich sein", sagte der hindu-nationalistische Politiker.

© APA/AFP Cockroach Janta Party (CJP) supporters celebrate the resignation of India's Education Minister Dharmendra Pradhan, at Jantar Mantar in New Delhi on July 25, 2026 amid the ongoing protests over alleged NEET exam irregularities. India's education minister Dharmendra Pradhan on July 25 sent his resignation to Prime Minister Narendra Modi after the youth-led Cockroach Janta Party online movement weeks-long protest over irregularities in the education department. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)