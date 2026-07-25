Russland will 30.000 nordkoreanische Soldaten rekrutieren

Russland will nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 30.000 Soldaten aus Nordkorea rekrutieren. Bereits seit Juni bereite sich Russland darauf vor, nordkoreanische Militärangehörige in der Region Woronesch einzusetzen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Samstag. Zudem werde Nordkorea Russland mit neuen Startanlagen für ballistische Raketen ausstatten.

© APA/dpa Laut Selenskyj erhält Russland nordkoreanische Hilfe (Archivbild)