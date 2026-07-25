Weltmeister Norris beendet in Ungarn Pole-Serie von Mercedes

Im elften Grand Prix der Formel-1-Saison startet erstmals kein Mercedes aus der Pole Position. Weltmeister Lando Norris entschied am Samstag das Qualifying in Ungarn für sich. Hinter dem McLaren-Piloten landeten die beiden Ferraris von Rekordchampion Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Hamilton wurde aber ebenso wie WM-Leader Kimi Antonelli mit einer Rückversetzung um drei Startplätze bestraft. Hamilton startet am Sonntag (15.00 Uhr) nun als Fünfter, Antonelli als Siebenter.

© APA/AFP Norris durfte sich zu seiner ersten Saison-Pole gratulieren lassen