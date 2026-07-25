Indiens Bildungsminister tritt nach Jugendprotesten zurück

Indiens Bildungsminister Dharmendra Pradhan hat sich am Samstag dem Druck der "Kakerlaken"-Bewegung und wochenlangen Protesten gebeugt und ist zurückgetreten. Er habe "großen Respekt vor den Bestrebungen, Empfindungen und berechtigten Erwartungen der Jugend dieses Landes", schrieb Pradhan im Kurznachrichtendienst X. Er habe Premierminister Narendra Modi sein Rücktrittsgesuch vorgelegt.

© APA/AFP Massenproteste von Jugendlichen in Neu-Delhi