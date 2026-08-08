Montanuni-Rektor Peter Moser: „Technik muss Teil der Lösung sein“

Herr Rektor Moser, Sie stehen seit knapp drei Jahren an der Spitze der Montanuniversität Leoben, waren zuvor viele Jahre lang Vizerektor. Wie sehr hat diese Funktion Ihr Leben geprägt? Die Aufgabe prägt den Alltag in einer Tiefe, die man zuvor kaum erahnt. Sie verlangt den ständigen Wechsel zwischen strategischem Weitblick und Aufmerksamkeit fürs Detail, zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und sehr menschlichen Fragen des Miteinanders. Ich habe gelernt, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, Verantwortung zu tragen und dabei offen zu bleiben für das, was man noch nicht weiß. Sie bringt viel Begegnung mit sich – mit Studierenden, Forschenden, Industriepartnern, der Region – und stärkt die Überzeugung, dass gute Universitäten mehr sind als Institutionen: Sie sind Gemeinwesen.

Wann zeichnete es sich für Sie ab, dass der Zug Ihrer beruflichen Ausbildung in Richtung Technik fahren würde? Eigentlich schon sehr früh von Kindheit an. Ich habe leidenschaftlich chemische Experimente durchgeführt und ständig mit Holz und Nägeln gebastelt. Dass es dann Tunnelbau & Bergbau wurde, ist meinem Vater geschuldet, der mehr als 30 Jahre im Tunnelbau tätig war.

Die Montanuniversität Leoben hat schwierige Zeiten durchgemacht – unter anderem wegen stetig sinkender Studierendenzahlen. Nun scheint es wieder leichten Aufwind zu geben. Was hat dazu beigetragen? Welche Maßnahmen haben Sie gesetzt? Hinsichtlich der Studierendenzahlen geht es aktuell ganz massiv aufwärts. Ausschlaggebend war, unser Profil klar und glaubwürdig zu schärfen und es konsequent in Studium, Forschung und Kommunikation sichtbar zu machen. Die Verbindung aus Rohstoffen, Werkstoffen, Prozessen und Kreislaufwirtschaft adressiert zentrale Zukunftsfragen – von der Dekarbonisierung bis zur Versorgungssicherheit. Parallel haben wir Curricula modernisiert, Praxis und Digitalisierung vertieft, den Studienerfolg mit Brückenkursen und Mentoring gestärkt und den Dialog mit Schulen sowie die Ansprache bisher unterrepräsentierter Gruppen intensiviert. Der Aufwind kommt, wenn junge Menschen sehen, dass sie hier Kompetenzen erwerben, die gebraucht werden und Perspektiven eröffnen.

Und in welchen Bereichen gibt es noch akuten Handlungsbedarf? Wir müssen den MINT-Nachwuchs früher und breiter erreichen, und zwar mit guten Lernumgebungen, gut ausgebildeten Lehrpersonen und niedrigschwelligen Zugängen. Internationalisierung braucht mehr englischsprachige Angebote, unbürokratische Prozesse und eine echte Willkommenskultur. Forschungs- und Studieninfrastrukturen müssen verlässlich ausgebaut werden – von Laboren über Pilotanlagen bis zu leistbarem Wohnraum. Und wir sollten noch deutlicher zeigen, dass unsere Themen nicht von gestern, sondern der Schlüssel zu Klimaneutralität und Resilienz von morgen sind.

Die Spitzenforschung an der Montanuniversität ist bei technischem Fortschritt international maßgeblich beteiligt. In welchen Bereichen betrifft das konkret unsere tägliche Lebensrealität? Die Wirkung zeigt sich in vielen Alltagsbereichen, oft unsichtbar. CO 2 -ärmere Prozesse in Stahl und Zement prägen Gebäude, Fahrzeuge und Infrastruktur. Neue Werkstoffe machen Mobilität leichter und sicherer, verbessern Medizintechnik und erhöhen Energieeffizienz. Fortschritte im Recycling sichern Rohstoffe für Batterien, Elektronik und Kunststoffe und reduzieren Abfälle. Technologien für Speicherung und Prozesswärme stabilisieren Energiesysteme. Digitale Methoden erhöhen Produktqualität und senken Ausschüsse – am Ende profitieren Konsumentinnen und Konsumenten von besseren, leistbaren und nachhaltigeren Produkten.

Viele sehen Technik in Zeiten globaler Herausforderungen – wie etwa dem Klimawandel – zwar als Teil des Problems, aber nicht als Chance auf Lösungen. Was würden Sie diesen Leuten entgegnen? Technik war Teil des Problems, und genau deshalb muss sie Teil der Lösung sein. Unser Wohlstand basiert auf Grundstoffindustrien, die wir nicht abschaffen, sondern transformieren müssen. Die Frage ist nicht, ob wir Stahl, Zement, Chemie und Energie brauchen, sondern wie wir sie klimaneutral, ressourcenschonend und sozial akzeptiert erzeugen. Wissenschaft, kluge Regulierung und gesellschaftlicher Dialog bestimmen dabei die Richtung.